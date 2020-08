Godín: "Una final se juega con el corazón desde el primer balón"

El uruguayo Diego Godín, defensa del Inter de Milán que se jugará este viernes la final de la Liga Europa contra el Sevilla, destacó este jueves que partidos de este nivel se deben jugar "con el corazón desde el primer balón".



Godín ya conquistó dos Ligas Europa en su carrera, ambas con el Atlético Madrid, y manifestó sus grandes motivaciones para ir a por su primer trofeo interista en la final de Colonia, durante la rueda de prensa de la víspera.



"Yo no tengo que dar consejos (a los compañeros), yo trabajo, trato de hacer lo que quiere el técnico al máximo y todos queremos lo mismo, ganar. Mañana (por este viernes) debemos jugar con corazón, una final se juega desde el primer balón con el corazón, debemos hacer lo que entrenamos y dar algo más", dijo Godín.



"Tenemos que darlo todo para ganar este partido y llevarnos la Copa. Es lo que queremos todos en el club y en la afición. Consejos no tengo que dar, quiero lo mismo que quieren mis compañeros, ganar", agregó el internacional uruguayo.



El exdefensa del Atlético compareció en rueda de prensa acompañado por el portero esloveno Samir Handanovic y el técnico Antonio Conte, con el que también bromeó en el intento de bajar por un momento la tensión del partido.



"Al míster le di consejos, pero no puedo decíroslos", bromeó Godín, quien será titular este viernes en el 3-5-2 del preparador italiano.