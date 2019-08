Góchez respaldó el cobro de penalti de Domínguez a lo Panenka

Antes del tercer cobro de Santa Tecla, por parte de Roberto Domínguez, Osvaldo Rodríguez, de San Carlos, había estrellado el balón en el travesaño en su tiro de penalti.

Le había dado más vida a los tecleños y había generado estrés en las filas de los toros. Así, Domínguez optó por cobrar a lo Panenka y lo erró. Marco Madrigal, portero de San Carlos, no le compró y le adivinó el disparo. A partir de allí se comenzó a cocinar el triunfo y calificación del conjunto sancarlista.

Luego del juego que terminó en eliminación para Santa Tecla, por 4-2, en penaltis, el timonel del equipo verdiazul, Rodolfo Góchez, salió a respaldar a Domínguez.

"No me incomoda que nuestro jugador haya cobrado así el penalti. Nosotros invitamos a nuestros jugadores a que muestren esa fase de la que se habla poco en el entrenamiento , que la creativo expresiva. Cinco centímetros más arriba y esa pelota entraba. Él sintió hacerlo así. Si de repente le digo que no haga eso, sería como un mensaje encontrado. Al final, el fútbol es el espectáculo. Invito al equipo a que sea atrevido. No es lo mismo pagar por un partido 20,dólares para ir a ver pelotazo a uno de 20 dólares en los que se intenta jugar", apuntó Góchez.

�� Te presentamos el resumen de la victoria en penales de @adsancarlos frente a @santateclafc en los cuartos de final de ��#SCL2019 pic.twitter.com/v2gqdfZf0S — Concacaf (@Concacaf) August 28, 2019

Esto dijo el portero del San Carlos sobre la tapada a Domínguez.

"Es una adrenalina muy buena, muy bonita" - Emocionado Marco Madrigal de @adsancarlos ����, comenta tras conseguir el pase a Cuartos de Final #SCL2019 en ronda de penales | #LoveForOurGame ❤️⚽️ pic.twitter.com/5vYwFWhIZB — Concacaf (@Concacaf) August 28, 2019

En lo suyo

Luego, Góchez habló de lo futbolístico, tras la derrota ante San Carlos. Admitió que el equipo tico metió atrás al equipo verdiazul y que hubo que hacer más labor defensiva que cualquier otra. Vio a un rival con mejor actitud ofensiva, a comparación del juego de ida.

"Acá, San Carlos fue más incisivo a comparación de lo que intentó hacer en la ida. Nos fueron empujando habías atrás, aunque nosotros no queríamos. Pero felicitaciones para mis jugadores que estuvieron ordenados, con una buena actitud. De repente, no encontramos jugar como a nosotros nos gusta. La cancha estaba rápida y para jugar así se requiere mucha precisión. Hubo mucha capacidad del otro equipo. El juego del otro equipo nos terminó llevando y llevando. Al final, terminamos defendiendo más de lo que nos gusta", explicó el entrenador del cuadro perico.

Góchez reiteró que su equipo priorizó defenderse ante San Carlos, que tampoco estuvo fino de cara al arco rival, pero fue más ambicioso, a comparación del primer partido.

"En los penaltis, cualquiera puede ganar, pero nosotros, de repente estuvimos más tiempo defendiéndonos. No nos sentimos cómodos así y por eso es que no nos vimos como nos gusta. Nos sentimos más cómodos si creamos claras opciones a gol", dijo Góchez