Gobernación observó a FESFUT, según reconoce secretario federativo

El federativo Américo Rodríguez y el secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, reaccionaron este martes en conferencia de prensa a los señalamientos hechos el lunes por los también federativo Juan Pablo Herrera y Wálter Reyes sobre la transparencia administrativa de la entidad.

Herrera y Reyes denunciaron el lunes que pese a su rol no han tenido acceso a las actas del comité ejecutivo para participar en la toma de decisiones; más grave aún, revelaron que ha habido observaciones del Ministerio de Gobernación como paso previo a brindarle su credencial a la gestión 2018-22.

Pérez fue el encargado de brindar explicaciones sobre los temas relacionados con Gobernación y Rodríguez se refirió a los aspectos más operativos.

Consultado sobre por qué ni Herrera ni Reyes sabían de las observaciones hechas por Gobernación, dato que recibieron a través de personas externas a la institución, Pérez Guerrero sostuvo, leyendo la carta con las observaciones ministeriales a la institución deportiva: “Acá no dice ‘comité ejecutivo’, dice ‘Luis Pérez Guerrero’. No dice con atención a Wálter Reyes, con atención a Hugo Carrillo. Ese documento de Gobernación es para mí y para nadie más. Luego, lo de los estados financieros de los últimos dos años ya están aprobados y hay que enviarlos. Hasta hoy viene todo esto que mandaron de Gobernación”, adujo Pérez.

El 12 de septiembre del año pasado, el registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro se pronunció negativamente sobre la acreditación del comité ejecutivo 2018-2022; sin embargo, el 19 de octubre, el entonces Ministro de Gobernación, Arístides Valencia, resolvió que los delegados al congreso de la FESFUT que eligieron al comité sí estaban reconocidos por los estatutos y revocó la decisión del mes anterior.

No obstante, Gobernación ha hecho hasta 17 observaciones a la Federación Salvadoreña de Fútbol, incluida la presentación de sus dos últimos balances financieros.

¿QUIÉN MIENTE?

Por otra parte, el secretario general sostuvo que el comité en pleno siempre ha conocido de los tratos que realiza la FESFUT, sobre todo en cuanto a partidos de la selección mayor, pese a que Reyes y Herrera dijeron lo contrario en su conferencia.

“Todos los dirigentes de la FESFUT conocen los contratos de la selección. Se va a hacer esto, vamos a pedir esto, se va a dar esto, eso se consagra en los actas. Lo saben todos los del comité”, dijo Pérez.

Por su parte, Rodríguez reiteró la versión del secretario en cuanto a que todos los integrantes del comité ejecutivo conocen los contratos de selección.

“El contratista tiene comunicación con nuestro presidente. El contratista manda el contrato del partido y luego se hace el depósito de dinero al banco. Para retirar ese dinero hay que presentar una documentación y luego eso pasa al reporte de ingresos”, apuntó.

Consultado luego de estas declaraciones, Wálter Reyes reiteró que su intención y la de Juan Herrera es enviar una carta a la FIFA para denunciar que no tienen acceso a la actas y que no participan de las decisiones que toma el comité ejecutivo de la FESFUT.

“¿Ustedes creen que eso es correcto, que el secretario no dé a conocer las observaciones que ha hecho Gobernación? ¿Acaso él es dueño de la FESFUT? Nosotros venimos de las estructuras. No dudo de que el dinero ahí está, que está todo soportado pero hay cosas que no compaginan”, sostuvo.

LOS MUEBLES...

Américo Rodríguez aprovechó para informar que la construcción del hotel para selecciones nacionales en terreno de la FESFUT tendrá un costo de $2.4 millones fondeado por FIFA y lo inaugurarán en noviembre.

Antes de eso, se debe amueblar el hotel, y sobre ese punto, Rodríguez aseguró que Reyes, tesorero de la FESFUT, se ha negado a firmar unos cheques para poder cubrir los gastos, que rondarían los $100 mil dólares.

Reyes explicó que habían aprobado el fondo, no la compra. “Una cosa es aprobar fondos y otra es aprobar el equipamiento. No hay nada sospechoso, es que el canal administrativo no es el correcto. Estamos mal en la FESFUT, porque no hay un equipo verdadero trabajando. Luego, ese hotel ahorita no vale 2.4 millones, tal vez sea así cuando esté concluido”, explicó a EL GRÁFICO.