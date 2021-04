Gladiadores de Cristo: El fútbol como una buena causa

En Usulután existe un equipo de papi fútbol diferente al resto de los demás. Su nombre: Gladiadores de Cristo, un conjunto conformado en su mayoría de exjugadores de primera, segunda y tercera división.



Y es que es muy singular la principal característica de Gladiadores. Nació con un objetivo e idea altruistas y es reconocido por andar de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad o hasta de departamento en departamento organizando partidos benéficos que sirven para ayudar a los más necesitados.

El grupo que conforma a este equipo se nutre de exprofesionales del fútbol que dieron sus mejores años a clubes como Firpo, Águila, Balboa, Municipal Limeño, Vista Hermosa y otras instituciones de en la primera división.



Su último evento fue una cuadrangular realizada en San Miguel el pasado 7 de abril, donde además de Gladiadores de Cristo estuvieron los equipos de Sergio “Gigio” Muñoz, exportero de Dragón; el equipo de Roberto “Catalnica” Martínez, exjugador de Águila; y el de Manuel Carranza Murillo, exBalboa, Águila y Municipal Limeño. El resultado del evento ayudó a dos personas con problemas de discapacidad y enfermedad renal.

El fundador y presidente de Gladiadores de Cristo es Mario Rodríguez, un salvadoreño radicado en Carolina del Sur que tiene una compañía de construcción. Rodríguez fue jugador de las reservas de Firpo en su juventud y por medio de su paso por el fútbol juvenil salvadoreño conoció a los que ahora conforman su equipo.



Al respecto de cómo inició el proyecto, Rodríguez aseguró que Gladiadores de Cristo nació con el objetivo principal de ayudar al prójimo.



“Todo empieza por el amor al prójimo y vi que por medio del fútbol podíamos hacer algo, que podríamos colaborar haciendo partidos benéficos, aprovechar que la mayoría del equipo son exjugadores profesionales y que son conocidos”, dijo Mario Reyes desde tierras norteamericanas.

“El nombre de Gladiadores de Cristo proviene del amor a Cristo, porque sin él no somos nada. A veces uno pasa por situaciones difíciles en la vida y tenemos que ser unos gladiadores para luchar y salir hacia adelante. Uní eso y lo combiné con el esfuerzo que se hace en el terreno de juego, es decir, luchar en la vida así como se lucha en la cancha por obtener un resultado positivo, por eso es Gladiadores de Cristo”, aclaró el presidente y dueño del equipo.



“Black” es el emblema

Gladiadores de Cristo tiene en el exdelantero del Luis Ángel Firpo, José Manuel “el Black” Martínez, a su capitán y jugador insignia. El exgoleador pampero es el contacto de enlace para organizar partidos a beneficio de personas que necesitan ayuda. Foto Carlos Cárdenas



Dentro del grupo están jugadores de la talla de Javier “el Morro” Hernández, Alexis González, Alexis Parada, Nelson Montoya, Reynaldo Hernández, entre otros, pero como en todo equipo, Gladiadores de Cristo tiene en el exdelantero del Luis Ángel Firpo José Manuel “el Black” Martínez, a su capitán y jugador insignia.



El exgoleador pampero es el contacto de enlace para organizar partidos a beneficio de personas que necesitan ayuda.



“A Mario lo conocí en Firpo y él me dijo que quería tener un equipo de papi, pero que la función no se quedaba ahí, sino quería formar un equipo que hiciera partidos benéficos para ayudar a personas necesitadas, de ahí fue la idea y le está dando frutos. Conformamos un equipo donde la mayoría han jugado en primera y en segunda”, dijo Manuel Martínez.



“Siempre se acercan a mí por el hecho de que uno jugó y nosotros lo que tratamos de hacer es retribuir lo que el fútbol nos dio con partidos benéficos. Hemos hecho eventos en conjunto con equipos del oriente del país como los ex de Águila, exDragón, exBalboa, exFirpo, y exEl Vencedor", agregó el conocido “Black” Martínez.



Otra de las personas más involucradas del movimiento llamado Gladiadores de Cristo es Edwin Alexis Parada, exjugador de equipos como Dragón y Balboa. Parada es el técnico y mentor del equipo.



“Este es un proyecto ambicioso, no solo en la parte futbolística, sino en la parte social, se ha hecho primero por amigos, segundo por el fútbol y se busca ayudar a la gente que necesita con partidos benéficos. Gracias a Dios nos están tomando mucho en cuenta. En el equipo tenemos muchos jugadores que jugaron en primera y segunda y eso ha motivado a la gente”, aseguró Parada.



“Aparte de un equipo, tenemos una familia, nos consideramos una familia y gracias a Dios las cosas se nos están dando y esperamos que este proyecto crezca más para tener más beneficiados”, concluyó el técnico y uno de los más entusiastas de Gladiadores de Cristo.