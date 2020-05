Giuviny Esquivel no seguirá más con Jocoro

El zaguero central Giuviny Avely Esquivel finalizó contrato con Jocoro el pasado 20 de marzo cuando fue cancelado el Clausura 2020 y por el momento el jugador nacido en el cantón Agua Zarca de Osicala, Morazán se encuentra en la parte final de su recuperación de la lesión de meniscos que sufrió en el Apertura 2019 y que le privó jugar el torneo anterior con los fogoneros.

"Tuve una cirugía de ligamentos cruzados que me los rompí en agosto pasado ante el Limeño en Santa Rosa de Lima, creo que era la tercera fecha del torneo Apertura cuando me lesioné, me operaron en noviembre y ahora precisamente ajusto seis meses de recuperación, las terapias ya las finalicé y ahora solo queda a terminar fortalecer mis piernas y ponerme en condición física en la cancha", admitió el espigado defensor central de 29 años a Deportes LPG.

Esquivel fue parte de ese equipo jocoreño que logró el ascenso del equipo de Morazán por primera vez hace un par de años a primera división pero su paso por el Jocoro FC viene de años atrás.

"Estuve jugando como defensa central con Jocoro tres años desde el 2017, logré ascender con ellos a primera división en el 2018 con el profesor (Rubén) Alonso como técnico, al finalizar el torneo pasado finalizó mi contrato de un año y al final no se me renovó", lamentó el jugador quien pasa la cuarentena domiciliaria en su residencia en la cabecera departamental de San Miguel.

"Vivo en San Miguel, acá estoy guardando la cuarentena y como todos los espacios físicos y gimnasios están cerrados me toca correr y ejercitarme en el patio de mi casa, aún no he ido a una cancha a correr para lograr mi nivel físico; incluso había estado asistiendo a un gimnasio antes que lo cerraran", aseveró el jugador que ha sumado más de 30 partidos de liga en cuatro torneos cortos con los fogoneros.

Pese a todo, Esquivel trata la manera de mantenerse activo para no perder su condición física y tratar de fortalecer su rodilla izquierda.

"Por el momento estoy trabajando de manera individual en mi casa con ejercicios para la rodilla izquierda con ejercicios de fortalecimiento, la verdad he superado mi lesión y ahora busco la oportunidad de seguir jugando en liga mayor", acotó.

CONTROVERSIA

El jugador con pasado en el Fuerte San Francisco de Gotera de tercera división reconoce que su no renovación con el equipo jocorense se deriva en la disputa salarial que sostuvo con la presidencia del equipo morazánico y porque al final el jugador debió correr con la mayoría de gastos médicos antes y después de su operación.

"Creo que no me renovaron porque entré en unos malentendidos con la junta directiva, especialmente con el presidente ya que me lesioné (Leonel Hernández) en un partido oficial y Jocoro no quería cancelarme mi salario de contrato ahora que pidieron los finiquitos", explicó el jugador.

"A mí no me estaban pagando porque estaba lesionado pero al final me cancelaron los dos meses pendientes de salario y la pretemporada, solo así firmé el finiquito que me estaban solicitando. La verdad lo que gasté para mi recuperación fue mucho más que el salario que me debían porque solo les pedía que me cancelaran el salario y no lo que gasté en mi recuperación porque era entrar en controversia con ellos opté mejor en no reclamar unos $600 dólares en medicamento y en las terapias aparte que debí hacerme ya que Jocoro no me brindó ningún aporte económico" confirmó el jugador quien admite que debió cancelar la parte del seguro que le correspondía pagar Jocoro para lograr operarse.

"La operación la tuve que cancelar ya que el 15% que le corresponde al equipo no me lo pagó porque el resto del costo de mi operación lo canceló el seguro médico que tenemos con el equipo que es el 85% de los gastos, por lo que los gastos hospitalarios los tuve que pagar yo", admitió el ex defensor del Fuerte San Francisco por espacio de cuatro años.

Por ahora el jugador oriental que tiene pasado en las reservas del desaparecido Vista Hermosa de Gotera (2009-2011) y del mismo Águila (2011-2013) de San Miguel está a la espera de una oferta de equipos de la primera división ya que solo ha recibido llamadas de equipos de segunda división.

"Por el momento no he recibido ninguna oferta en primera división, solo he recibido dos ofertas de equipos de segunda división pero mi idea es seguir jugando en la liga mayor, ya me he recuperado y solo falta que un equipo me brinda la confianza para seguir en la liga", confirmó el jugador que hasta el momento ostenta tres títulos de liga, dos con Jocoro con sus ascensos a segunda y primera división y con el Fuerte San Francisco de Gotera de tercera a segunda categoría.