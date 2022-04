Giovanni Trigueros: "Este equipo fue mal armado"

Giovanni Trigueros terminó cabreado luego que su equipo Firpo perdiera por la mínima ante Águila en el Juan Francisco Barraza. El designado auxiliar del equipo se mostró molesto porque no se siguió una orden en el penalti fallado por Herbert Sosa. Los pamperos están al borde de no obtener clasificación.

"Yo designé a otra persona, o designamos a otra persona, ¿entonces eso qué te da? Que no tienen el carácter de tirar o sentían que era un partido muy caliente, entonces eso es falta de personalidad, que me disculpen, pero si a mí me dicen que tengo que cerrar la puerta, la tengo que cerrar", enfatizó Trigreros al final del partido.

"Sosa tuvo la hombrada de tirarlo, pero no era él el designado", agregó.

Giovanni Trigueros se mostró pesimista con respecto a una posible clasificación a cuartos de final por parte de Firpo. El equipo agoniza en la penúltima posición con apenas 16 puntos donde tres veces ha ganado, siete veces ha empatado y nueves veces ha perdido.

#LMF | El técnico de Firpo arremetió contra los extranjeros y habló de "falta de personalidad" de los jugadores pamperos. pic.twitter.com/uVSgA0vzBk — EL GRÁFICO (@elgraficionado) April 24, 2022

"Esto está bastante cuesta arriba, pensar en una clasificación está difícil, hay que ser honesto", puntualizó.

Además arremetió con algunos elementos extranjeros del equipo, que a su criterio han dado poco. Trigueros, incluso, se refirió a una reingeniería del equipo.

"Hay que hacer una reingeniería de este equipo porque creo que este equipo fue mal armado, porque no puede ser que hasta ahora que no está Vigil se hizo uso del central brasileño (Gabriel Ventura) y el colombiano (Henry Castillo) no lo conocía y quería ver jugarlo", agregó.

"Si tu vas a traer un extranjero tiene que ser mejor que el salvadoreño y eso no puede pasar en Firpo, ni en el fútbol brasileño y tenemos que ser más responsables en darle las herramientas al entrenador. No sé si el entrenador anterior dio eo aval de ellos, pero han dado muy poco", añadió.