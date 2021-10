Giovanni Trigueros: "De aquí para adelante son finales todas"

Giovanni Trigueros, técnico del Municipal Limeño, buscará este sábado su primera victoria en el Apertura desde que tomó las riendas del cuadro auriazul el 29 de septiembre.

Limeño enfrentará al Metapán el sábado en el estadio Ramón Flores Berríos, duelo en el que se enfrentará el penúltimo lugar contra el último del torneo.

"Estoy satisfecho porque lo mostrado por los muchachos a mi llegada ha sido, si no bien, porque no hemos tenido victoria, pero el desenvolvimiento me ha dejado no al cien, pero vamos mejorando. Después de Alianza hemos tenido traspiés que nos empatan o nos ganan en el último minuto pero hay que seguirnos enfocando en eso y ojalá que el sábado pueda darse la victoria que buscamos", dijo Trigueros.

Trigueros sustituyó a José Romero quien se desempeñó como interino tras la salida del mexicano Bruno Martínez.

"De aquí para adelante son finales todas porque después de Metapán, viene Marte, Santa Tecla, rivales directos. Quizás ya no podamos alcanzar el último vagón, como se dice, pero vamos a tratar de sumar y hacer un buen colchón para el próximo torneo", explicó.

Limeño marcha en la casilla 11 con ocho puntos, mismos que suman los caleros.

Trigueros comentó que el aspecto psicológico fue una de las áreas que ha reforzado en el plantel.

"En la parte mental los muchachos estaban un poco desviados, he tenido que apoyarme con una persona que trabaja en la psicología, un profesional y a parte motivacional y la directiva ha hecho un esfuerzo enorme", dijo el ex futbolista.

El DT del Limeño dijo que empatar ante FAS en Santa Ana habría sido valioso, pero recordó que los santanecos anotaron en los últimos minutos y ganaron 2-1.

"Podemos salir adelante, yo he visto mejoría, el sacrificio que han puesto después del partido ante el Once Deportivo, hemos perdido o nos han empatado por desatenciones bien marcadas", reitero el ex jugador del Firpo.

Por el momento descartó poder jugar en horario nocturno sus partidos como local.