Giovanni Portillo, nuevo entrenador del Chalatenango en el Clausura 2018

El nuevo técnico del Chalatenango, Giovanni Portillo, mira de reojo el tema del descenso, pero confía en sacar buenos resultados en los próximos partidos para que el equipo piense en clasificar a los cuartos de final del Clausura 2018.

Será la segunda vez que Portillo asume el cargo de técnico principal en el Chalatenango. Antes sustituyó a Rubén Alonso y hoy debe mejorar el trabajo que hizo William Renderos Iraheta. Esto es lo que opina sobre la misión.



¿Cómo toma este reto de dirigir al primer equipo del Chalatenango?

Es un reto bonito, importante. Estamos motivados porque se nos da la oprtunidad de volver a estar en primera. Esperando en Dios que las cosas salgan bien.



Es la segunda vez que lo llaman de emergencia al equipo mayor, ¿Qué opina de eso?

Se dio la oportunidad cuando el equipo era administrado por Francisco Peraza. Llegué para sustituir al profesor Rubén Alonso (2015). Ahora se vuelve a dar esa oportunidad y esperamos que las cosas salgan bien. La otra vez que se dirigió no se hizo un mal trabajo, tal vez me quedé con esa sensación de que pudimos haber logrado un poco más. Pero las circunstancias no lo permitieron por todos los problemas que tenía el equipo en ese momento.

Se juega otra carta importante para su récord como timonel principal...

Para mí es un reto importante. Lo que más quiero es seguir aprendiendo y estos retos con los que a uno lo motivan a seguir trabajando. Chalatenango será siempre mi casa. Cuando me den la oportunidad, voy a tratar de hacer lo mejor para el equipo.

¿Qué tanto se puede ver a la tabla acumulada, en la que Chalatenango es séptimo con 37 puntos, a siete del último lugar?

La realidad es que los equipos están cerca. Si te fijás, Limeño y Chalatenango están peleando por estar en los primeros puestos y viendo de reojo el descenso. Pero con el equipo que se tiene hay que ver hacia la clasificación. Hay que sacar buenos resultados para dejar atrás el tema del descenso.

¿Qué se debe hacer para que los resultados sean favorables?

Quizá, más que todo, sería un cambio de mentalidad en casa. El equipo no juega mal. Los resultados como local no se le dieron al profesor Iraheta, quein hizo un gran trabajo. El equipo tuvo momentos muy interesantes del juego. Esperemos poder cambiar la actitud para poder hacer las cosas mejor en casa.

¿No tiene inconvenientes al trabajar con William Osorio, quien fue asistente de Renderos Iraheta?

Yo conozco al profesor Osorio. Tenemos una relación de amistad con el profesor Osorio. Es lo mismo con el profesor Iraheta. Las cosas no se le dieron y es lamentable por el trabajo que hacía, pero el fútbol es así, es de resultados. Cuando no se dan los resultados, el entrenador es el que siempre se va.