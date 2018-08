Gilberto Baires cumplirá ante Alianza 300 juegos en liga mayor

El mediocampista de Santa Tecla, Gilberto Arnulfo Baires, podría cumplirá mañana ante Alianza 300 partidos de liga en primera división cuando ambos equipos se enfrenten en el Cuscatlán por la jornada tres del Apertura 2018.

La jornada liguera tendrá también a dos jugadores más que llegarán a partidos centenarios, el defensor Israel Landaverde y el volante ofensivo, César Flores, ambos integrantes del A.D. Chalatenango que este sábado enfrentaba a Sonsonate y que sumarían su partido 100 en liga mayor.

Baires, volante de 28 años y oriundo de San Pedro Masahuat, tomó con mayúscula sorpresa la noticia que podría sumar 300 juegos en primera división tras su debut en agosto de 2009 si suma minutos de juego ante los albos.

"Uno muchas veces no lleva contado los partidos que ha jugado y al saber esa noticia me puse a pensar que cuando uno inicia en la liga mayor no piensa llegar a esa cifra. Es algo bonito lo que se siente e independientemente del rival es valioso saber que uno llega a 300 juegos", confesó.

Apuntó que "se debe reconocer que el trabajo y esfuerzo que uno brinda diariamente en la cancha para dar el máximo me brinda la confianza de reconocer esa cifra, es el fruto a tu dedicación", destacó el volante ofensivo de los periquitos".

Baires, que ha vestido también los colores de Águila y de la selección absoluta hace remembranza de su debut en liga mayor con los colores de Atlético Marte y admite que "mi primer juego en liga fue también ante Alianza en el 2009, es bonito saber eso porque uno piensa que con solo llegar al centenario de partidos muchos se conforman".

Añadió que "mañana (domingo) disfrutaré ese momento, será algo especial, cada juego, cada oportunidad que uno tiene de salir a la cancha hay que disfrutarlo al máximo, no llevaré nada alusivo para celebrar esa ocasión pero me entregaré al máximo".