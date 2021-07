Gilberto Baires: "Pensamos en cosas grandes"

Gilberto Baires es la última incorporación del Platense para su regreso a la primera división y "el Saviolita" dijo estar motivado para el nuevo reto. Saviola viene de formar parte del Once Deportivo y ahora luchará por ser protagonista.

#CONTRATACIÓN

Le damos la bienvenida a nuestro equipo mayor al volante nacional Gilberto Baires, oriundo de San Pedro Masahuat, ex 11 Deportivo.



¡A sumar la camiseta gallera.!

Baires destacó que el proyecto de los de Zacatecoluca es motivante y por ello no dudó en formar parte del equipo. Espera que pueda dar su granito de arena para alcanzar los objetivos trazados.

"Con mucho ánimo, alegría y es nuevo reto quizá diferente a los anteriores porque quieren reiniciar su paso en primera división. Cuando hablé con ellos me llamó la atención su proyecto y pues, contento con ellos. Quiero dar mi granito de arena", dijo Baires.

"Al Benjamín, el reto es mantenerse en primera división, pero veo un torneo parejo y todos tienen que pelear por clasificar. Vamos a ir paso a paso, la afición es grande y eso motiva. Queremos prepararnos bien, el formato donde clasifican ocho a la otra fase abre posibilidades para todos y queremos estar ahí. Estoy motivado y adaptarme rápido al grupo. Pensamos en cosas grandes", agregó.

Baires destacó que sus molestias físicas son cosa del pasado pues con los fronterizos, en el Clausura 2021, no tuvo la regularidad esperada debido a las lesiones. Ahora, llega en óptimas condiciones y espera dar su aporte.

"Me siento bien físicamente, el campeonato anterior fue distinto, cuando jugué aporté. Al término del torneo hay un parón grande y quizá solo los seleccionados tienen ritmo porque no han parado, pero de mi parte he trabajado por mi cuenta y ahora hay que estar a tono con los compañeros", expuso.

#OFICIAL

Una garantía en la zona defensiva.

¡Bienvenido a Platense Mario Martínez!

El Platense también ha anunciado la llegada del defensor Mario Martínez, Francisco Escobar, Nicolás Pacheco, y el paraguayo Javier Lezcano.