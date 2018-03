Gilberto Baires: “Fue una linda noche para mí”

Santa Tecla encontró los dos goles ante el Águila anoche en el juego de ida de su serie de semifinales gracias a la intervención del volante Gilberto Baires ya que con su talento futbolístico provocó las dos faltas que culminaron en los goles de Juan Barahona y Gerson Mayén y con otras ocasiones de gol que los periquitos fallaron.“Creo que fue una linda noche para todos, especialmente para mí, pero falta más todavía”, afirmó Baires luego del entreno de esta mañana.“Sabíamos que los presionados para sacar el resultado (ante el Águila) eramos nosotros por la ventaja deportiva de ellos, por eso buscamos sacar una ventaja en el marcador, el planteamiento fue bueno, fuimos intensos y las jugadas contra mí llegaron en los momentos justos, eso suma pero lo importante es quien las ejecuta y qué bueno que se lograron anotar”, acotó.Sobre el hecho de tener pasado aguilucho y saber cómo marca la zaga negro naranja, especialmente el colombiano Jimmy Valoyes y el nacional Henry Romero, Baires aseguró que “es notorio la manera en que ellos juegan, todos nos conocemos en nuestro fútbol, sabés quiénes juegan al límite y quienes no, no hay que ocultar y obviar esas cosas, los réferis saben bien quienes son también agresivos a la hora de jugar y uno debe aprovechar eso”, destacó el volante nacional.Baires refutó lo dicho por algunos jugadores de Águila que le reclamaron al réferi sobre sus caídas a la grama cada vez que lo marcaban con fuerza, especialmente en la primera jugada donde el cafetero Valoyes lo botó al piso para decretar el tiro libre que Barahona ejecutó al 23’ para firmar el 1-0.“Las jugadas están filmadas, nunca trato de tirarme, intentamos hacer lo nuestro, tratar de hacer más fútbol y pegar menos, en la jugada con Romero bien pude haber tomado el balón y buscar la portería, pero valoré mejor dominarla porque sabía que alguien me llegaría a marcarme con fuerza y provocar una falta a favor nuestro, qué bueno que se logró el segundo gol de esa manera, arriesgándome físicamente, gracias a Dios no sucedió así porque sino estaría contando eso en un hospital”, confesó.“La jugada de Valoyes sobre mí en el segundo tiempo fue clara, casi siempre trato de no hablar mucho sobre esas jugadas pero fue clara, tuvimos un par de ocasiones para marcar el tercero pero no se pudo, el rival nos empujó hacia atrás”.