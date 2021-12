Gilberto Baires: "Felicitamos al campeón y evaluaré mi continuidad en Platense"

Platense cayó 2-1 ante Alianza en la final del Apertura 2021 luchando, metiendo al ahora campeón nacional en su parcela y se despidió de la liga con la frente en alto.

Uno de sus bastiones en la volantía, el paceño Gilberto Baires, dejó frases que enmarca su sentir tras perder la final y la duda de su futuro dentro del equipo gallero.

"Pudimos haber tenido un partido con menos errores que nos privaron en poder levantar un título, ahora hay que felicitar al rival, lo que uno pueda decir o la sensación que pueda quedar (en el aire) es cosa del pasado, ahora no queda más que felicitar al campeón, no podíamos errar de esta forma y hoy terminamos de pagar eso", aseguró el menudo jugador de los gallos.

Baires afirmó además que el fútbol a veces es injusto en alusión que recibieron el segundo gol cuando pasaban por su mejor momento en el partido.

"Es lo que he dicho, que debimos haber hecho un partido sin errores ya que esos que se cometen te puede costar un título y hoy (ante Alianza) se dio de esa forma."

El volante de los gallos considera que la actuación del juez Ismael Cornejo no influyó en el resultado al afirmar que "no sé qué tanto pudo influir, pero eso es algo que no compete con el resultado, el partido estuvo allí, trabado para ambos equipos, (hubo) situaciones que se pueden escapar de las manos pero creo que el árbitro no incidió tanto (en la derrota)."

Sobre la manera en que concluyó el juego, con la expulsión del colombiano aliancista, Duvier Riascos, por la agresión que cometió al lanzar un balón sobre un compañero suyo al filo del pitazo final, Baires lamentó lo sucedido al declarar que "es una lástima que sucediera eso, pero nos vamos con esa sensación que jugamos el último partido y que superamos por momentos al que ahora es el nuevo campeón, pero esto no es de superar, es de concretar y eso es lo que nos faltó", admitió.

Finalmente, el jugador de 31 años admitió que aún no tiene definido si continuará o no defendiendo los colores dorado y negro de Platense.

"Lo vamos a analizar, todavía no estamos seguro (en seguir) y hay que sentarse y luego pensar. El contrato finalizó y hay que hablar sobre eso", aseguró.