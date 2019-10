Gil: “Nos ayudamos entre hermanos porque queremos triunfar”

Cristian Gil Hurtado, delantero del Platense, se ubica entre los goleadores de la segunda división con ocho dianas. Su objetivo es escalar a la cima de máximos artilleros al final del certamen de plata, conseguir el título del Apertura 2019 y ascender a la primera división con el equipo viroleño para la campaña 2020/21.

En esta entrevista también confiesa el deseo por regresar a la primera división y coincidir con su hermano Bryan en algún equipo de la liga mayor o enfrentarlo si el destino futbolístico los cruza en el camino.

En el Apertura 2019 mantienes un buen promedio goleador con el Platense, ¿cómo te ha impactado volver a segunda división tras tu paso con el Chalatenango?

Estoy de goleador con el equipo, es gracias a Dios y al grupo porque me han dado la confianza al igual que al profesor Jorge Ábrego. De estar en primera y volver a segunda, hubo un cambio emocional, me puse un poco triste al inicio, pero Dios sabe cómo lleva las cosas, me tiene brillando.

Estás a un tanto del líder de goleo, Cristian Caicedo.

Eso me comentaron mis compañeros y familia. Incluso mi hermano Bryan siempre está pendiente de mí, me dicen que no me desespere, que si es mío, llegará. Buscamos el objetivo de ser campeones.

¿Esta respuesta goleadora viene a ratificar tus condiciones como goleador?

Los goles son gracias a Dios, al esfuerzo, al trabajo, me está dando la recompensa. Como te lo dije una vez, me hubiera gustado seguir en el Chalatenango, pero Dios sabe como lleva las cosas y mira como me tiene, triunfando.

¿Por qué no continuaste en el Chalatenango?

Hubo una reunión entre el presidente y el cuerpo técnico y creo que quisieron que no llegara, eso me informaron a mí y a mi familia y a la gente de FESA. No se dio y (hoy) me alegro que el equipo esté bien.

¿Cuál es tu objetivo en el campo personal y colectivo?

Personal: marcar (goles) ayudar al grupo, y segundo: hacer las cosas bien como las venimos haciendo, el profesor Ábrego sabe manejar el camerino, ayuda para que jalemos al mismo lado, esa es la clave, más la humildad, nos está llevando adelante. Peleamos (líderes), invictos en casa, hay sacrificio por nuestras familias y por la afición que tenemos.

El Platense se consolidó como un equipo animador en la búsqueda de conseguir el ascenso a la primera división.

Sí, eso es lo que queremos, subir, ser un equipo que pelee grandes cosas en primera división, tenemos muchos jugadores buenos que tienen que estar en primera división, pero debemos ir paso a paso.

Cada jornada en fines de semana los vemos disfrutando al fútbol en familia, ¿qué hablan sobre tu aporte goleador en segunda y del aporte de Bryan con FAS en la liga mayor?

Los domingos cuando llego allá (San Salvador) son charlas de fútbol de tres horas, si es posible toda la noche hablando de fútbol. Mi papá (Cristian Gil Mosquera) me ha dicho que siga con humildad y haciendo bien las cosas. Lo de mi hermano (Bryan) excelente, agradecido con Dios por cómo brilla mi hermano. Asombrado por esos dos goles que le marcó al Alianza. Son charlas de fines de semana, él nos dice cómo movernos y cómo definir, muchas cosas...

Eres el mayor con respecto a Bryan ¿quién da los consejos entre ustedes?

Los dos. Soy el mayor, luego sigue Bryan y Mayer que juega con el Brujos (segunda división), pero entre los tres nos aconsejamos. Él (Bryan) a veces me viene a ver (jugar), me dice las cosas que hago mal, cuando yo lo voy a ver jugar, le digo lo que hizo mal. Nos ayudamos porque somos hermanos y queremos triunfar.

¿Te gustaría volver a la primera división, enfrentar a tu hermano o coincidir con él en algún equipo?

Lo que Dios quiera, sería bonito jugar de nuevo con él, ya lo tuve de compañero en el Brujos, pero enfrentarlo sería una de las mejores cosas que me daría el fútbol, pero ahora pienso en Platense y quiero hacer las cosas bien.

¿Te has propuesto salir campeón goleador?

Es mi meta personal y confiando en gol poder lograrlo. Sino, ser el goleador del equipo me ayudaría bastante. Tengo la confianza del grupo y cuerpo técnico.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA, Club Deportivo Platense 2019-2020 (Facebook).