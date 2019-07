Gil Mosquera: "Cuando veo a mis hijos, me pongo más nervioso que cuando yo jugaba"

El exdelantero colombiano, Cristian Gil Mosquera, estuvo este domingo en el estadio Cuscatlán para ver el trabajo de su hijo, Bryan, quien forma parte del FAS de Santa Ana.

El cafetero no escondió sus emociones al estar en el estadio para ver a sus hijos.

"Cuando vengo a ver a mis hijos, me pongo más nervioso que cuando jugaba. Creo que experiencia más bonita que esta no tiene comparación con nada. Lo que Dios está haciendo con mis hijos es lo más grande que me ha pasado", apuntó el suramericano.

Pero Gil Mosquera también es consciente que cada uno de sus hijos, Christian y Bryan, tienen que hacer su propia historia.

"Espero que todo les salga bien. Hay mucha gente de la hinchada de FAS que está apoyando a Bryan y ojalá que él responda con goles. Debo apoyar a mis hijos en las buenas y en las malas", dijo el exatacante de Vista Hermosa y San Salvador.