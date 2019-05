Gil Hurtado: "Quiero escribir mi propia historia"

Bryan Gil Hurtado, el colombiano de Brujos Mario Calvo de Izalco que ganó la presea El Hombre Gol de Plata con 15 tantos aparenta ser no el jugador que aún tiene rasgos de niño, su pensamiento lo hace ver más de los 17 años con que cuenta de edad y que tiene bien definido sus aspiraciones para poder debutar en la nueva temporada en primera división.

¿Qué pensamientos y emociones inundan a Bryan Gil por ganar la presea de El Hombre Gol de Plata?

Tengo un sentimiento único por haber alcanzado este premio. Gracias a Dios logré anotar los goles que necesitaba en la última fecha de la fase regular y feliz, orgulloso de lograr este premio, el primero que logró en mi corta carrera profesional y ahora solo queda disfrutarlo.

¿Desde cuándo estás en las filas de Brujos Mario Calvo de la segunda división?

He jugado con ellos en los últimos dos torneos cortos. Agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron ya que justo firme con ellos cuando había cumplido 16 años luego de estudiar en FESA y haber practicado con Turín donde no pude jugar porque ya tenían a sus extranjeros y la verdad ha sido una experiencia enorme, he aprendido mucho del profesor (Rubén) Alonso quien me ha aconsejado de cómo debo moverme en el área y son de las personas a las que agradezco públicamente.

¿Qué consejos recibes de tu padre, Cristiam Gil Mosquera, goleador de muchos equipos en primera y segunda división y de tu hermano Cristian David que acaba de jugar con AD Chalatenango en liga mayor?

Aprendo mucho de ellos, mi papá escribió su historia en el fútbol salvadoreño, mi hermano apenas lo está haciendo en liga mayor y yo deseo que escribir mi propia historia. Conté to de mi hermano que hizo muy bien las cosas en primera división con AD Chalatenango.

¿Cómo fue tu torneo con Brujos donde tus 15 goles valieron para ganarte la presea?

Fue un torneo no muy fácil a mi gusto, estuvimos siempre en la lucha por el título de goleador, hubo partidos en que no pude anotar pero gracias a Dios logré anotar dos goles ante Once Lobos en la última fecha y allí logré terminar como líder de goleo porque lo estaba peleando con (el hondureño) Gregory (Costly) de Liberal (de Quelepa) y con (el colombiano) Camilo (Delgado), siempre había estado arriba dos goles de ellos y al final pude anotar esos dos goles al Once Lobos en la última fecha de clasificación para ganarme ese trofeo que ya mi papá logró ganar en segunda división.

¿En qué momento te diste cuenta que habías ganado El Hombre Gol de Plata?

Me dí cuenta que había ganado el trofeo hasta el final del partido ya que no puse atención a ninguna noticia de los otros juegos, estaba concentrado en lo mío ya que no estaba pendiente si los otros jugadores habían anotado, aproveché mis ocasiones de gol ante Once Lobos y fue hasta el final del partido que me dí cuenta que era el goleador de la liga ya que ellos solo habían anotado un gol y yo hice dos.

¿Qué es lo que más te ha costado adaptarte en segunda división?

Luego de entrenar con Turín por el tema de plaza de extranjero estuve entrenando todo un año con ellos hasta que salió la oportunidad de jugar con Brujos en Izalco y la verdad ha sido duro porque para alguien de 16 años estar jugando en segunda y más cuando lo haces como extranjero es doble responsabilidad para uno que debe ganarse la confianza del grupo, del técnico. Gracias a Dios las cosas se fueron dando y jugar cuatro torneos con ellos ha sido una gran enseñanza que me servirá ahora que deseo trascender, quiero jugar en primera división, tengo 17 años, casi soy ciudadano en un país que me ha cobijado junto a mi familia desde que mi papá comenzó a jugar acá hace casi 15 años y hay más cosas buenas que malas en mi carrera, muchas experiencias que te hacen madurar y a valorar cosas que muchos no lo hacen porque el fútbol es corto.

Pocos jugadores tiene la oportunidad de jugar con su hermano mayor y su padre en el mismo equipo...

Es verdad, tuve la dicha de jugar a la par de mi hermano Cristian David en el torneo anterior que procedía de El Roble de Ilobasco y con mi papá (Cristiam Gil Mosquera) en Brujos Mario Calvo, fue una experiencia única que vivimos porque eramos la delantera del equipo y jugar entre familia en un solo equipo no se da muy frecuente en el fútbol. Ha sido una enorme experiencia que guardo mucho por las enseñanzas que me dejó.

¿Qué diferencia existe entre tu hermano, tu papá y tu persona?

Los tres somos distintos dentro de la cancha. Mi hermano es más técnico, tiene esa virtud y es veloz. Yo soy más práctico, en eso. Me parezco muchos mi papá que siempre me ha dicho que yo tengo lo de él, que es definidor, los tres somos dela geros pero mi hermano es más habilidoso con el balón, yo soy definidor, aunque pienso que mi hermano menor (Mayer) que tiene 15 años será mejor que nosotros. Luego de 13 años de vivir en el país nos gusta el fútbol salvadoreño, todos nos hemos criado acá y el amor por El Salvador es grande.

¿Tu aspiración luego de obtener tus papeles de naturalización es ser parte de una selección nacional?

Es el sueño de todo futbolista. El trámite de nuestros papeles están en curso, creo que debemos esperar aún este año para poder obtener la nacionalidad salvadoreña. La alegría de criar e acá, me siento más salvadoreño que colombiano y sería una alegría poder defender algún día la camiseta nacional. Deseo seguir jugando acá, hay ofertas para poder jugar en Primera División, es algo que mi papá está negociando porque aún soy menor de edad, mi contrato con Brujos finalizó y siento que estoy listo para jugar en liga mayor.