Gerson Pérez, tras victoria en el debut: "Tuvimos más fútbol"

La selección sub-19 de El Salvador empezó con pie derecho su participación en el torneo FIFA Forward UNCAF 2022, al derrotar a su similar de Belice por 0-2, en un partido en el que a pesar que tuvo el dominio en algunos tramos, fue un duelo duro para la escuadra nacional.

Con este triunfo, el equipo nacional se coloca en la cima de la tabla del grupo A con tres puntos.

Para el director técnico de la escuadra cuscatleca, Gerson Pérez, el juego ante "la H" fue muy duro, pero se mostró feliz porque sus jugadores no sólo se quedaron con la victoria, sino también porque se repusieron de la derrota ante Panamá en la Dallas Cup.

"Duro, duro, los partidos con Honduras siempre son peleados. Estoy contento porque tuvimos más fútbol, que era lo que hablábamos con ellos de tener esa intensidad que queremos para competir contra todos los rivales en CONCACAF, pero a la vez tener fútbol para poder dar tranquilidad y crear ocasiones. Creo que esperábamos que el partido iba a ser así de difícil, contento porque los muchachos, después de la derrota ante Panamá (en la Dallas Cup) pudieron resolver el partido", expresó el timonel.

El entrenador también comentó sobre la falta de finalización en algunas jugadas del partido, sobre todo en la primera mitad, en la que la selección de El Salvador tuvo múltiples oportunidades para incrementar su ventaja.

"Las oportunidades se tienen que crear, eso es lo más importante para. De allí, en la maduración del jugador ya empieza a definir de manera diferente, tiene más claridad, pero lo importante es crear oportunidades, trabajamos bastante en eso, y de allí la calidad del jugador va a salir y hoy salió con los dos goles", indicó el míster.

Sobre la lesión de Alejandro Serrano, el profesor aún está a la espera de conocer si el defensor podrá continuar en el torneo; su baja podría afectar en gran manera a la plantilla de la azulita.

"Ahorita vamos a ver cómo está (Alejandro Serrano), no sabemos aún. Tuvo que salir, ojalá esté bien porque aquí no podemos cambiar jugador del cuadro y solo podemos llevar 16 por reglas UNCAF, ojalá que no nos quedemos con uno menos porque son muy limitados los puestos que tenemos", comentó Pérez.

En el próximo partido, El Salvador se medirá ante Belice, y Pérez manifestó que asumirán el partido como una final.

"El partido se tiene que jugar, el partido es el martes y se tiene que jugar primero. Es importante empezar con tres puntos, pero a la misma vez son dos partidos más que quedan (con Belice y Nicaragua), y eso es lo que hablábamos con el grupo, el alertar al área (CONCACAF) que nosotros queremos jugar y queremos ser uno de los (equipos) importantes en el área", concluyó.