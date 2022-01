Gerson Pérez, sobre el frío: "La cultura nuestra es de sobrevivir"

Las condiciones climatológicas en las que se jugará el partido entre Estados Unidos y El Salvador están dando qué hablar a menos de una semana de su realización en Columbus, Ohio.

No obstante para el auxiliar técnico de la selección, Gerson Pérez, el clima frío afectará igual a ambos equipos, por lo que el factor clave en el cotejo que se disputará en el Lower.com Field será lo mental.

⚽️l Iniciamos el entreno matutino, con la incorporación al grupo de nuestro Seleccionado Nacional Nelson Blanco����#campamentoindianapolis #ElSalvador����#LaSelectaMayor pic.twitter.com/KJoqqxP8Vf — La Selecta (@LaSelecta_SLV) January 21, 2022

Y es que para Pérez -conocedor del fútbol de Estados Unidos tras trabajar con la MLS- el jugador estadounidense tampoco está del todo conforme de jugar ante El Salvador en las condiciones que se jugará el 28 de enero.

"Lo importante va ser la mentalidad, por eso para nosotros también repitiendo al jugador, estos jugadores de Estados Unidos no quieren jugar en el frío, no les gusta este clima, le pueden decir a 10 medios que les gusta pero no, yo sé de dónde vienen, yo sé donde viven, sé dónde vacacionan, se va tratar de lo mental de que yo siento frío, tú tienes frío, al final estamos para ganar, siento que sabemos la cultura nuestra que es sobrevivir, tenemos millones de gente en Estados Unidos trabajando en el frío en Boston, en New York, entonces somos de una cultura que eso no nos va dañar", dijo Gerson Pérez en el programa deportivo El Gráfico TV.

Para el también técnico de las selecciones juveniles de El Salvador, la Federación de Fútbol de Estados Unidos está siendo criticada por el hecho de llevarse el partido a un ambiente "extremo".

"La Federación está siendo bien criticada acá por escoger este lugar y pienso que tiene peso porque estoy 100% seguro que los jugadores en Estados Unidos tal vez uno va decir que le gusta, pienso que los dos equipos se tienen que acostumbrar", agregó Pérez.

ADAPTACIÓN, LA CLAVE.

Gerson Pérez expresó que el cuerpo técnico de la selección de El Salvador ve clave el proceso de adaptación que tendrá el grupo de jugadores durante el campamento que realizarán en Indianápolis.

"Por eso se tiene que estar aquí temprano, porque el jugador está entrenando, lo que se va poner, lo que se pone en la nuca, lo que se pone abajo, lo que se va a poner en las orejas, un calcetín, dos calcetines, todo eso el jugador tiene que probar cuánto le pesa, cuánto pesa cuando está sudando. Es diferente cuando estás sudando y te está dando el frío, se siente la camisa mojada", explicó.

Insistió: "No siento que el frío será un factor durante el partido, siento que los jugadores estarán calientes, hoy corrimos, cuando se empieza a mover no se siente mucho, la pelota está más dura, está congelada, los porteros tienen que acostumbrarse a estas cosas".