Gerson Pérez: "Yo fracasé, el grupo no fracasó"

El técnico de la selección sub-20 y asistente técnico de la mayor, Gerson Pérez fue el invitado en EL GRÁFICO TV y habló sobre las sensaciones y el análisis tras la dolorosa derrota que dejó fuera a la azulita de la Copa del Mundo de la categoría en un proyecto que tuvo la atención general por la proyección de los jugadores que conformaron el proceso juvenil.

Gerson asumió toda la responsabilidad tras el fracaso que significó la eliminación ante República Dominicana en cuartos de final por 4-5. Pero además reconoció que disfrutó el proceso de formación de un grupo que podría comenzar las bases de la próxima selección que buscará el boleto al Mundial en 2026.

Pérez dijo que "el dolor de perder lo sentimos todos. Nos quitó el aire bastante y no me avergüenzo de nada" y reconoció que "el trabajo con la 20 me encantó".

"Nos pasó factura la mala fortuna... Son errores puntuales que nos pasan factura pero hay mucho por corregir. Mejoramos algunos aspectos pero hay cosas que se van a corregir cuando el jugador vaya mejorando", analizó el estratega salvadoreño.

Recordó que "este grupo en tres meses ha demostrado lo que el trabajo te puede dar".

Además asumió la responsabilidad del fracaso en un camino que parecía el ideal para lograr el boleto al Mundial y asumió el duro golpe como su responsabilidad. "Yo fracasé. El grupo no fracasó, fui yo. Este grupo fue el deleite del torneo y al final los resultados son importantes pero tenemos que construir algo para el futuro y esta selección lo demostró".

Mencionó también que "como técnico tratas de controlar todo. Si algo externo pasó fortuna o no, no importa porque el objetivo es clasificar al Mundial. Me gusta que la gente demande que vayamos pero hay que demandarlos a todos" .

Y sobre su futuro, Gerson Pérez reconoció que está analizando en este período de inactividad en selecciones lo que pasará en adelante. "Me disculpé con el presidente (Carrillo) por la eliminación... Yo si quiero que haya un proceso sub-23 y no necesariamente conmigo como técnico. Al final el trabajo de la mayor toma mucho tiempo y es difícil".

"Cada entrenador tiene derecho a pensar lo que hará en el futuro. Estar con las juveniles es un trabajo a tiempo completo, al igual que la mayor", recordó.

Finalmente volvió a asumir responsabilidades: "Tal vez no me alcanzó el conocimiento o el tiempo para corregir todo. Es demasiado fácil analizar algo en caliente y es mejor hacerlo con calma", concluyó.

