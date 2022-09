Gerson Pérez: “México quiere venir a jugar a El Salvador”

El auxiliar técnico de la selección mayor Gerson Pérez habló sobre el próximo proceso de las selecciones juveniles de El Salvador: la escuadra sub-17.

Pérez no estará al mando de la selección sub-17, pero ha estado involucrado en visorías de jugadores para que integren el equipo.

"Yo no se quien es el que va a dirigir a la Sub 17. Yo he estado viendo a jugadores en Estados Unidos que puedan conformar dicha selección", indicó Pérez en el Güiri Güiri al aire.

La primera prueba de la selección sub-17 sucederá este próximo octubre en el Torneo UNCAF de la categoría. "El torneo UNCAF está programado para octubre. La selección está entrenando ya", explicó el míster.

Gerson espera tener en noviembre una lista preliminar de jugadores que participarán en el premundial de CONCACAF, que se disputará en Guatemala en febrero del próximo año.

"Si hablamos de tiempo tendremos lo mismo que la Sub 20, tres meses. Yo quisiera tener una lista de 30 jugadores en noviembre. Habrán cuatro jugadores que juegan en clubes importantes en Estados Unidos que se unirán para el torneo UNCAF. Los jugadores que están en El Salvador la mayoría está en reserva, segunda o tercera división", indicó.

Pérez agregó que el proceso de la sub-17 será similar al proceso de la sub-20, en el sentido que se mezclará a jugadores que han nacido en territorio salvadoreño con futbolistas que han nacido en el extranjero.

"El proceso sería igual que la sub 20. La cultura puede ser diferente pero se mezcla el

jugador de El Salvador y de Estados Unidos", comentó.

Sobre la preparación de la sub-17 para el premundial, Pérez comentó que una de las posibilidades que tienen es la de enfrentarse ante la selección mexicana, la cual incluso manifestó estar dispuesta a disputar un fogueo acá en el país.

"La selección de México nos habló que quieren jugar con nosotros, incluso están dispuestos a venir a El Salvador", mencionó.

La sub-17 se medirá en la fase de grupos del premundial ante Honduras, Surinam y Haití. "Estoy seguro que Honduras vio el grupo y estoy seguro que pudo haber dicho que El Salvador puede ganar el grupo", expresó Pérez.