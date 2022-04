Gerson Pérez: "¿Estaríamos listos para debutar tres sub-20 en el Cuscatlán?"

El técnico de la sub20 de El Salvador, Gerson Pérez conversó sobre diversos temas en el programa de El Gráfico TV. Selecciones juveniles, sistema, infraestructura, rodaje, entre otras cosas salieron a flote. Aquí un resumen.

Reto torneo UNCAF y Premundial

Es un reto increíble jugar dos boletos en un torneo siempre lo he creído. El preolímpico siempre te da dos años más de desarrollo. CONCACAF lo eligió así, creo que las otras confederaciones no hicieron eso, pero al igual, hablo con los muchachos de ese reto, de hacer historia, porque lo podes ver de dos formas, te puede costar el torneo y otra que podes aprovechar y ver qué pasa en una semifinal.

Debate: necesidad de más estrenos para competir a nivel internacional

Es un balance, creo que los muchachos que vienen de reservas son buenos, pero uno siempre dice que merecen más minutos. No preocupa, pero sabemos que si no juegan o si no están compitiendo a ese nivel, los microciclos nos ayudan a ver cómo están, a preparar el modelo de trabajo, nos ayudan a darle un poco más de ritmo.

Costa Rica cuando debutó a tres sub-20 ante Estados Unidos, lo hablamos con el cuerpo técnico ¿estaríamos listos para debutar tres sub-20 en el Cuscatlán? Creo que es un poco a lo que queremos llegar en tres o cuatro años.

Cuántos jugadores vienen de afuera

Aprovechamos el torneo de Estados Unidos por el tema de visas, llevamos a 11 de Estados Unidos.

Dificultades

La ventaja de los que vienen de Estados Unidos y México es el trabajo de fuerza básica de 13, 14 años, conceptos que no se negocia. Eso va dentro de las líneas que forman sus equipos.

Los de acá, creo que de alguna manera u otra en el fútbol hay conceptos que no se negocian, eso se trabaja a veces por accidente y a veces a propósito.

Lo que estamos haciendo es unir las dos escuelas y cada uno aprende del otro. El jugador que viene aprende mucho del jugador local, de sobrevivir, de tener dificultades, de no tener cosas fáciles y eso es una buena lección de los que vienen allá.

Harold Osorio

Harold tiene una experiencia bien específica, que es muy importante para nosotros al igual que Isaac Esquivel, son jugadores que les quiero dar liderazgo en el camerino (...) he hablado con Harold de aprender a hacer más líder, de usar lo que él ve en Alianza, de jugadores como Monterroza y otros que han estado mucho tiempo en selección, de ser más líder con nosotros porque él tiene una experiencia que todos los muchachos.

Hay varios, Dany Ríos, Jeremy Garay tienen esas cualidades pero con ellos he hablado de unir el camerino, de cómo tener una buena cultura, asegurar que se exija uno del otro.

Jugadores de segunda

Hemos visto varios que vienen de ahí. Isaac, César... Tienen que andar muy bien en sus equipos, en los microciclos les hemos enseñado que pueden estar ahí. Hablo mucho con el cuerpo técnico de reserva, de segunda, aún sigo aprendiendo de cómo es pero de la misma forma creo que ellos están aprendiendo a ascender, a competir, a jugarse algo que es diferente a la reserva, los muchachos que hemos traído de ahí son los menores.

Hemos visto partidos por televisión y hemos ido a los partidos. Todos tratamos de ir a los partidos, de ver listas.

Puede un futbolista de segunda competir a nivel internacional

Es algo que hablo bastante, de cambiar la cultura, la mentalidad nuestra, del entorno. La dificultad que todos tiene se tiene que cambiar, tenemos que aprender de eso, hablamos con los muchachos de que esto no lo tenemos y ¿qué es lo que nos queda? Tenemos el partido contra Panamá, tenemos que jugar contra Honduras, México, Estados Unidos, tenemos que tomar todo eso difícil y de algo tenemos que aprender.

Nathan Ordaz

Condiciones

Lo hablamos con los muchachos. Ustedes no van a tener las mismas condiciones que en Estados Unidos y México, es la realidad, pero es una oportunidad que tienes que tomar. Les digo a los muchachos que ellos pueden ser la generación que puede tener todo, tal vez no, pero le pueden abrir las puertas a la sub-17 o sub-15.

Es parte de lo que estamos haciendo. Mientras más jóvenes los traemos, más los identificas con el proyecto, creo que más impacto les da. Así pasó con Enrico, él no conocía a nadie, llegó al Preolímpico, le encantó y se hace una armonía linda. Igual con la sub-20, lo hacemos más temprano con la sub-17, sub-15. Habrá más impacto y creo que hay una falta de educación en Estados Unidos del nivel que El Salvador puede alcanzar cuando llegan dicen que es un buen grupo, que hay buenos jugadores, que hay mejores mí, hay retos, cada uno aprende muchas cosas. Jeremy y Ríos pueden aprender mucho de Harold Osorio, mucho de Isaac y de lo que él vive en la segunda división.

Microciclos

La inyección rápida que podemos hacer son los microciclos, pero lo sigo diciendo que eso solo va a formar a un tipo de jugadores para el técnico que está en selecciones y yo quisiera ver si el Jocoro va desarrollar 40 jóvenes al año y ellos quieren jugar directo, perfecto yo quiero ver jugadores con juego directo y si Alianza y FAS quieren el tiki taka, perfecto ahí podré escoger esos jugadores.

Honduras en UNCAF

En papel ellos son el rival a vencer, Nicaragua está creciendo y Belice no sabemos mucho. Honduras es en papel, jugamos el clásico Centroamericano, espero otro partido igual que la sub-23 el año pasado.

El objetivo es acumular minutos, que se entienda, el grupo de Dallas faltan seis, hay jugadores nuevos y es su oportunidad para demostrar que pueden estar en el equipo. Les digo a los muchachos, tenemos estos torneos, los queremos ganar, pero no nos olvidemos del objetivo que es asegurar que en junio lleguemos bien. No servirá romperla ahora si en junio no hacemos nada.

La sub-20 juega como la mayor

Sí, somos el mismo cuerpo técnico. Vimos una sub-20 con buena salidas limpias, creo que trabajamos con base y concepto.