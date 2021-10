Gerson Pérez: "Es el reto más duro en toda mi carrera"

Gerson Pérez llegó a la selección sub-20 para el Preolímpico de marzo pasado y estuvo a cargo del vídeo análisis. En aquel momento, el hijo del técnico Hugo Pérez no se imaginó que el futuro lo llevaría a ser parte del cuerpo técnico del equipo mayor y ahora a estar a cargo de las selecciones juveniles. EL GRÁFICO charló con el DT sobre los próximos retos del proceso.

Todo comienza en junio pasado cuando lo confirman como entrenador de selecciones juveniles ¿Cómo fue la decisión de tomar este reto y dejar Estados Unidos?



La mayor ha tenido éxito en los últimos meses pero con el cuerpo técnico creemos que sí se puede trabajar con ellos desde más temprano nos daría más oportunidades de éxito en el futuro. Es más fácil cuando el jugador desde temprana edad entiende lo que queremos hacer para cuando llegue a la mayor; esta era la manera de conectar todo y pensé que era un reto que se podía hacer para que el jugador entienda la idea y el modelo de juego. Ya después cada entrenador puede seleccionar la táctica. Queremos dejar una base para que la mayor tenga a dónde escoger.



¿Cómo ha sido el trabajo para llegar a conformar una preselección sub-18?



Es poco tiempo. Con lo de la octagonal en junio y la Copa Oro que se extendió y la octagonal, comenzamos a trabajar de inmediato. Juan Carlos Serrano estuvo acá y fue quién vio jugadores y creó listas de sub 15, 18 y 20. Fue así que empezamos con la convocatoria. Vimos a más de 50 jugadores y sacamos a unos 28 o 30 para verlos y tratar de ver lo más posible; con este grupo vemos la base. Quisiera que tuviéramos más tiempo pero vamos formando el grupo.



En el país se habla mucho de la inclusión de jugadores de todos los sectores para que sean parte de procesos de selección ¿Cómo se trabaja para llegar a la mayor cantidad de jugadores?



Hemos trabajado con las ADFAS y las zonas. Lo importante de las visorías es la sub15 que te da tiempo de verlos para que compitan y tengan seguimiento. Diego Henríquez ha ayudado con esos programas y la idea es tener cuatro selecciones en las regiones del país y jugadores en el exterior y traer ese grupo junto para tener buen nivel. Todo es para incluir y hay menos posibilidades de que se escape uno.



¿Qué papel juegan y cómo se incluyen en este proceso los jugadores que están en el extranjero?

Según la experiencia que he tenido con la MLS, puedo hablar con diferentes sectores y preguntar por jugadores sub 13 a sub 23 cuántos salvadoreños hay para saber quienes están en una academia profesional. Es importante saber a dónde están esos jugadores para saber que están compitiendo contra otros profesionales que nos da un parámetro del nivel y de ahí empezamos: de ahí podés hablar con clubes filiales.



¿Es difícil convencer a jugadores para vestir la camiseta de El Salvador?

No es difícil. Lo difícil es que la reputación no ha sido la mejor y preguntan sobre cómo van a llegar y las condiciones. Eso ha cambiado en los últimos meses y más jugadores vienen porque buscan oportunidad de representar a El Salvador. México y Estados Unidos se pelean por jugadores y yo quiero que nosotros entremos en esa plática y peleemos con jugadores que también pueden jugar con Estados Unidos. Queremos estar en esa plática.



¿Qué ha llamado la atención en estas pocas semanas de trabajo?

El carácter del jugador es trabajador y eso me gusta bastante. Tienen técnica individual y el tema de los campos no se presta para que ellos jueguen un fútbol rápido o a ras de piso. Es un poco diferente a lo que están acostumbrados algunos y no sé como trabajan los equipos; lo que me ha sorprendido más es que hay buen nivel y trabajándolo creo que se presta a más oportunidad para los jugadores más jóvenes.



¿Cómo están convencidos que este es el estilo que mejor se adapta al jugador salvadoreño?

Estamos convencidos completamente porque en la mayor, en cuatro meses, ves el estilo y es porque lo has trabajado. Si hablamos de las juveniles, ellos tienen mucho más tiempo para desarrollar el estilo y con la mayor no hay mucho tiempo. Con la juvenil tengo un partido y puedo probar cosas y el estilo de querer combinar y tener la pelota es para el tipo de jugador que tenemos en el país. Si tuviéramos otro biotipo sería distinto pero no tenemos un jugador más físico pero podemos competir con lo que se tiene.



¿Cuáles son las características que has notado del jugador salvadoreño?

Es trabajador. El que se queda aquí es porque es muy trabajador y son técnicos individualmente pero nos falta técnica colectiva que es normal por las condiciones en que se desarrollan. Aman la camisa y eso lo ves con estos muchachos que quieren representar al país. Están orgullosos, están orgullosos de la afición y del Cuscatlán. Ves a los muchachos viendo las fotos y pienso que la cultura del salvadoreño es amar a esta camisa.



Ha sido también complicado trabajar el tema mental...

Se necesita éxito y creer que se puede hacer y a veces hace falta creer que podemos y parece sorpresa cuando hacemos algo bueno. Somos capaces de hacer cosas buenas y de competir, cada vez damos un paso más y con la mayor estamos entre los ocho mejores y peleando por ir al Mundial; eso quiere un cambio de generación pero en la mayor se está haciendo y los jóvenes lo están viendo y eso para mí es importante. Las juveniles ven que si se puede.

¿Qué se viene para este proceso sub18?

Identificar jugadores y no hemos incluído a muchos que están en el exterior. Trajimos a dos de Los Ángeles que tienen perfiles que no tenemos acá. Después hay que ver a jugadores fuera y hacer un campamento en el exterior y ver la posibilidad con el Comité Ejecutivo. Tenemos tres opciones: Jugar con la sub-23 de la MLS, una cuadrangular en Costa Rica y también hemos hablado de hacer un cuadrangular en Brasil para que el jugador ya esté al alcance de ese ritmo al llegar a julio en el que nos jugamos dos boletos y este grupo se la tiene que jugar todo por los próximos tres años.



¿Cómo ha sido este año?

Ha sido un año de mucho cambio. Yo trabajaba con la MLS en enero y trabajando para organizar la liga allá y vino lo del Preolímpico. Tomé dos semanas para apoyar en videoanálisis porque no había presupuesto para mí y solo me pagaron el pasaje. Yo no estaba ni en el campo porque no tenía credencial pero al final se mostró que se puede hacer diferencia con un poco de trabajo y tenemos un ritmo de trabajo que ya todos lo conocen. Se vino la oportunidad de la mayor que era distinto y todos han ayudado pero ha sido un año de muchos cambios, la juvenil y la mayor es difícil porque la mayor se juega la vida y también la 20 lo hará en julio. Hay bastante trabajo pero tienen que pasar estos años para ver los frutos en 2026.



¿Es este el reto más duro que has tenido en tu carrera?

Sí. Este es el reto más duro que he tenido en mi carrera porque no sabes lo que te puede esperar y vas aprendiendo conforme vas y también el éxito que tiene la selección pone un poco de expectativa que tenemos que mantener a ese nivel. Tienes que aprender mucho en poco tiempo y es un reto grande porque en Estados Unidos ya sabes los recursos y la forma de trabajar y a dónde estarás en diez meses y aquí estamos aprendiendo y a eso se le suma el tema de la pandemia; ha sido difícil pero no me he equivocado. No lo cambiaría por nada.



La afición es exigente y siempre está la pregunta sobre qué pueden esperar de un proceso como este...



Por mucho tiempo he escuchado que necesitábamos una selección que diera todo por la camiseta y que dejara todo en el campo y eso ya lo logramos. Los jugadores cada vez dan más y eso es un buen fundamento pero sobre lo que queremos es tener más partidos y eso hace que el jugador crezca y cada ronda se crece un poco. El jugador que esté con la selección dará el todo y se verá que dan el todo y no sé qué pasará en diez años...Si este camino se sigue, en 2026 se puede competir bien pero yo también pienso en 2030 y 2034. Sé que necesitamos algo ahorita pero tenemos que tener cuidado porque por querer todo para ahorita, hemos tirado 40 años porque nos olvidamos del desarrollo y de la formación. La afición ha sido excelente con los jugadores y le seguiremos dando el máximo para que disfruten en cada partido.