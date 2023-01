Gerson Pérez: "El reto es aprender y ayudar a la selección"

Gerson Pérez confirmó que ahora estará en Chicago para formar parte de la organización de la MLS. Sin embargo, seguirá en el trabajo de la selección pero bajo otro contrato y otras condiciones que, a su consideración, permitiría liberar espacio a la llegada de otros miembros al staff de la azul y blanco. Esto dijo el estratega nacional a EL GRÁFICO.

¿Cómo se da la oportunidad de fichar en el cuerpo técnico de la organización del Chicago Fire?

Yo estoy con la organización del Chicago Fire. Les dije que me interesaba en asumir el rol pero no dejar la selección y me dieron el permiso de platicar y arreglarlo y ellos lo que querían es que les ayude con el segundo equipo y este trabaja con el primer equipo a la par y trabajar con las reservas que necesitan trabajar. Puedo estar involucrado con la organización y trabajar con la selección porque pienso que no voy a hacer tanta falta. Tengo que hacer planificación pero por ahora es trabajar con el segundo equipo, que es donde está Harold (Osorio).

El rol no es de auxiliar técnico del Chicago Fire como tal...

Seré el auxiliar técnico de la organización pero el Chicago Fire y el Chicago Fire 2 trabajan de la mano y son los equipos profesionales de ellos pero más que todo estaré enfocado con el segundo equipo, igual como está Harold.

En su comunicado dice que seguirá vinculado pero en menor medida con la selección nacional...

Cuando hablé con la federación me dieron permiso de hablar con el Chicago Fire. Les dije que quería seguir trabajando en el trabajo que me enfoco bastante (visorías, video análisis) pero ya no viviría en El Salvador. El primer contrato que me dio el presidente Carrillo antes de la pasada Copa Oro era que podía vivir en Estados Unidos y venir a fechas FIFA y campamento. Después de la copa me pidió que me moviera a El Salvador a tiempo completo y cambiamos el contrato. Le pedí a la federación poder regresar al primer contrato y les dije que tomaría menos dinero para abrir ese presupuesto para traer más gente al cuerpo técnico de la selección.

¿Qué pasa con las selecciones juveniles de las que estuvo a cargo?

Solo me quedo con la selección mayor y la sub-20 no tenía actividad de todas maneras. Yo sé que está el tema de los Juegos Centroamericanos y me dijeron el año pasado que ese grupo era un sub-22 o sub-23 y nunca iba a ser cargo mío; se iba a traer a otro entrenador para estos juegos. Con los juveniles no he estado involucrado, con la sub-17 ayudé con las visorías de los jugadores que estaban involucrados y la lista de salvadoreños en Estados Unidos se la di al profesor Juan Carlos Serrano.

En mi opinión me quedo haciendo lo mismo pero desde Estados Unidos. Lo bueno es que me han dado permiso de viajar a los campamentos, a las fechas FIFA y los torneos que se vienen ahorita. Lo que no quería era estorbar a la selección porque no estamos pasando el mejor momento. No quería estorbar el proceso pero si puedo ayudar a abrir el presupuesto, la FESFUT tendrá la posibilidad de traer a gente con capacidad, seguro.

¿Alguien más asumiría a cargo de las selecciones juveniles?

Yo nunca fui director de selecciones juveniles. El encargado de eso siempre fue Diego Henríquez pero sé que se ha platicado con traer a alguien más como auxiliar que pueda trabajar con el profe (Hugo Pérez) y entonces esa decisión la va a tomar el comité. Seguro yo daré mi opinión pero al final yo estoy para trabajar con cualquiera y ojalá llegue alguien para ayudar con los partidos y las visorias.

¿Cómo asume este nuevo compromiso en su carrera?

Es una oportunidad que espero me ayude a crecer. Tengo que seguir aprendiendo y a veces con la selección pasas a veces sin actividad cuando no tienes entrenos y siento que si estamos activos en ese tiempo se crece y se mejora. Estar con clubes de la MLS me permite seguir creciendo pero al igual necesito ver cómo se está creciendo y cómo se desarrollan los jugadores del segundo equipo al primer equipo y cómo hacen su análisis y todo eso lo puedo poner en práctica con la selección. El reto es aprender y ayudar a la selección

¿Cómo han sido los últimos dos años con la selección?

Ha sido bonito. Es lo más bonito cuando es tu país porque sientes el dolor con la afición y el orgullo y la felicidad de la gente; siempre sabíamos que era un reto grande y veníamos de muy poco. No estamos fuera pero se han hecho buenas cosas, también errores, pero se ha cambiado la perspectiva del equipo fuera del país. Se respeta mucho más al equipo. No quería dejar todo así y era importante continuar sacando resultados.

Si siguen hasta 2026, ¿estamos contrarreloj en este proceso para el próximo mundial?

No sé si se ha perdido el tiempo porque hemos hecho todo cumpliendo los plazos de las fechas FIFA. Es difícil porque toca traer nuevos jugadores y nuevas caras a la selección y tocará sufrir y a veces perdemos la visión en este proceso porque tenemos que llegar bien a las eliminatorias. Ya se acabó el corto plazo, vienen momentos duros con jugadores que quizás no se conocen. El partido pasado debutamos a jugadores, vamos a sufrir y yo pienso que no se está perdiendo tiempo, es parte del crecimiento del equipo. Hemos manejado bien los partidos importantes y se clasificó a Copa Oro antes del partido con Estados Unidos por la Liga de Naciones. Eso fue lo primero y en juveniles, con los debutantes, nos da confianza a seguir trabajando. No hay pérdida de tiempo aunque a veces se busca resultados en dos partidos, eso sería una cortina de humo, necesitamos sacar los resultados cuando se necesita. El partido con Estados Unidos es importante y después la Copa Oro, que son cosas que valen mucho.

¿Se siente listo para este nuevo reto en MLS y selección?

Estoy más que listo. Era algo que había platicado con otros clubes de MLS pero no había querido mover a la familia. Estaba cómodo y después la sub-23 fui sin cobrar, quería aportar y pude traer lo que la federación de Estados Unidos me había enseñado.Estoy orgulloso de tener un departamento casi completo de tecnología y GPS y tratar de modernizar a la selección. De ahí me tiré de un solo y moví a la familia para ayudar en lo que se podía con los juveniles y creo que estando acá se me hizo más fácil mover a la familia. También están los motivos familiares porque mi hija tiene que ir a la escuela y necesitaba registrarla. Tomamos la decisión pero estoy más que listo porque con la gente en la MLS que ya he podido trabajar.