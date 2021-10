Gerson Pérez: “Contra Costa Rica será un partido difícil”

El auxiliar técnico de la selección de El Salvador, Gerson Pérez habló desde Costa Rica con EL GRÁFICO TV previo al duelo de eliminatorias entre ambos países a disputarse este domingo.

Pérez comenzó haciendo un análisis de las lecciones aprendidas en el partido ante Panamá. Según el miembro de la selección, la principal virtud mostrada por el equipo fue el trabajo en grupo.

“Creo que que es algo que hemos platicado bastante con el grupo, estar juntos en todo, en cómo salimos, todo lo que pasa; juntos, compactos, fueron palabras claves. Necesitamos estar juntos y para jugar contra rivales fuertes se necesita un compromiso de todos”, comentó.

Al preguntarle sobre si en el partido ante Panamá cambiaron las ideas del planteamiento táctico que habían utilizado en duelos anteriores, Gerson dijo que se adecuó la idea al estado en el que estaba la cancha del estadio Cuscatlán, y agregó que los jugadores pueden tomar decisiones dentro del terreno de juego según se desarrolla el juego.

“Depende, porque debido al estado del campo se tenía que ajustar el cómo se iba a jugar el partido, creo que nadie se imaginaba que iban a estar los charcos de agua cuando salimos a calentar, queríamos que corriera más la pelota, pero los charcos no ayudaron, pero a la misma vez es una mentalidad de guerrero, no importa si hay charcos o lodos te metes y vas a competir. Hubo garra, pero dentro de esa garra tenía que haber orden”, señaló.

Cuando se le interrogó a Pérez sobre los cambios realizados ante los canaleros, declaró que eran necesarios para mantener el ritmo del partido y asegurar el triunfo.

“Se necesitaban las piernas, porque no era un partido donde podíamos manejar la pelota y descansar con la pelota, era un partido en el que también ellos estaban cansados y había que asegurar que podíamos mantener el ritmo del partido, y mantener las corridas de ellos, tratar de tapar esos huecos. Ellos se vienen encima porque estaban buscando el resultado, pero a la vez sabíamos que nos iban a dejar el 2-0 por allí y queríamos liquidar el partido lo más pronto posible, tener piernas frescas arriba para seguir poniendo presión a los centrales de ellos. Sabíamos que íbamos a sufrir, y si no entraba el segundo tocaba defender y los muchachos lo hicieron”, indicó.

El auxiliar mencionó que se encuentran preparando el partido ante Costa Rica, aunque indicó que tienen menos tiempo para trabajar en ese duelo en comparación al encuentro ante los panameños.

“Ahorita estamos viendo videos para decidir qué hacer. Lo que sabíamos era que el partido a preparar era el de Panamá, y que no le pusimos tanto a qué vamos a hacer ante Costa Rica y México. Los tres partidos en siete días no te da mucho tiempo, pero por lo menos sí tienes el tiempo verdadero para preparar el primer partido. Ante Costa Rica vamos a ver, es diferente a Panamá. Los panameños juegan más, se atreven a veces. Costa Rica es más disciplinado, cierran espacios bien, siento que defienden similar a Canadá y quiero asegurar que todos estemos en la misma página el domingo”, expresó.

Sobre si habrá rotaciones en el duelo ante los costarricenses, el auxiliar mencionó que dependerá de cómo se encuentren físicamente los jugadores y del funcionamiento del esquema táctico.

“Siempre depende del desgaste de los jugadores, mañana (hoy) vamos a saber qué tan cansados están. Hay que tener cuidado con la rotación, por el ritmo que se quiebra del equipo, ya que no entrenan 30 días antes del partido, sino que están siete días, es diferente, agarran un ritmo con un planteamiento, están entrenando bien, pero al rotar mucho puede afectar, la decisión se tomará mañana (hoy) cuando sepamos cómo están los jugadores. Si es posible rotar, queremos rotar, pero si algo no va a funcionar dentro del esquema o Costa Rica va a presentar algo que tenemos que ajustar, entonces no vale la pena rotar porque se tienen que asegurar que todos los partidos se trate de ganar, ese es el objetivo”, comunicó.

Pérez habló sobre su rival, la selección de Costa Rica, e indicó que será un partido difícil, como todos los de la octagonal, y reiteró que pueden seguir compitiendo en las eliminatorias si trabajan en equipo.

“Difícil, creo que todos los partidos que estamos jugando ahorita son difíciles, se vio ayer (el jueves) que en el Azteca empató Canadá contra México. Nuestro partido será igual de dificil, con el grupo hablamos que el gane era importante porque nos metía en la pelea, nos metemos en la conversación y llegabamos a bailar con los demás de arriba en vez de ver el baile desde lejos, pero nosotros lo que queríamos era mostrar que se puede competir, y a la misma vez queremos estar en esa conversación cada partido y la única manera en que se logra eso es con un grupo unido y trabajador”, concluyó.