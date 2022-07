Gerson Pérez “Como grupo, debemos madurar más”

El técnico de la selección sub 20 de nuestro país, Gerson Pérez, habló por primera vez tras el fracaso premundialista en suelo hondureño donde perdió uno de los cuatro boletos que otorga la FIFA a la CONCACAF para asistir a la Copa del Mundo de dicha categoría a celebrarse el próximo año en Indonesia luego de caer 4-5 el pasado domingo en Tegucigalpa a manos de República Dominicana, quien al final, logró uno de los boletos el miércoles pasado.

"Los últimos días he pensado bastante, al final creo que (República) Dominicana sabía que era un equipo talentoso, pero te quedas con ese sentimiento de vacío porque queríamos ir al Mundial, pero estas cosas te ayudan a madurar y el grupo en sí necesita madurar más para crecer, aunque hay que decirlo sin ser excusa que nos faltó (también) un poco de fortuna, (pero) hay que seguir trabajando", externó este jueves Pérez en el programa radial de “el Güiri al Aire”.

El estratega californiano de 36 años reconoció que el plantel dominicano tiene entre sus filas jugadores formados fuera de la isla caribeña y que han sido fundamentales para conquistar por primera vez en su historia un boleto mundialista en fútbol en cualquiera de sus categorías.

"El lateral derecho de República Dominicana juega en el Real Oviedo de España, el central juega en Italia, entre otros, De Oca está en el Inter Miami de la MLS y sé que pronto jugará fuera del país. Lo que está cambiando en el mundo del fútbol es agarrar jugadores nacidos en otras partes y ellos lo están haciendo", destacó el timonel de los juveniles.

Sobre las sensaciones que le dejó ese juego ante los caribeños del pasado domingo y los errores que se cometieron para perderlo, Gerson Pérez ratificó que “éramos mejor equipo que (República) Dominicana pero no debíamos cometer los errores que tuvimos, pero estoy seguro que estos jugadores al combinarlos con los de la mayor te da un buen panorama para el futuro", aseveró sobre el futuro del actual plantel sub 20.

"Este grupo deja de ser sub20, pero nosotros podemos hacer el trabajo de una sub 23", adelantó Gerson sobre lo que se viene para el actual plantel juvenil.

"Creo que tenemos que llevar a este grupo a giras en los próximos dos años en Europa y el resto del mundo para su pleno desarrollo", señaló.

LAS LECCIONES

Gerson Pérez dijo además a los panelistas del Güiri al Aire que ya con cabeza fría ha sacado conclusiones preliminares sobre los pro y contra que tuvo su plantel ante los caribeños y que debe de profundizar con el resto de su cuerpo técnico tras regresar al país.

"Íbamos 3-3 y algunas cosas no estaban funcionando, en el caso de Ronny (Ronald Arévalo) quien se lesionó con Panamá era una duda, pero lo vi bien, admito que debió recibir inyecciones para calmar el dolor que sentía y pensé incluso que podía lesionarse", comentó tras la pregunta de su salida del partido en el segundo tiempo.

Pérez dijo además que “cada vez que nos íbamos adelante en el marcador nos empataron a los 60-70 segundos. Nos desconcentramos después del gol y es algo que tenemos que mejorar”, aceptó.

“El equipo atacó, al final nos movimos a un (sistema) 3-3-4, pero al final yo tomó (toda) la responsabilidad de eso porque los cambios no funcionaron, hay veces que uno aprieta el botón y te funciona los cambios, otras veces lo haces y no funcionan como en ese partido y admito que fallamos en eso", recalcó.

Pese a sus declaraciones, Gerson Pérez recalcó que si le toca retroceder en el tiempo haría los mismos cambios que hizo ante República Dominicana porque “confío bastante en los jugadores que entraron. El golpe tras la derrota afectó a todos. La verdad (la eliminación del Mundial) para los muchachos fue durísimo. No hay palabras para describir el sentimiento (que nos embargó), todos (ellos estaban) con el corazón roto y con muchas lágrimas en el camerino”, confesó. “Nos miramos y (se notaba, sentía que) había una unidad (en el plantel) y sentíamos que íbamos a ir (al Mundial)”, aseveró.

“El grupo demostró mucho (dentro y fuera de la cancha), no sólo ganaba, sino que jugaba bien y seguirán creciendo”, admitió.

Sobre algunas lecciones que les dejó el Premundial en Honduras, Pérez dijo que “aprender a ganar en estos torneos es importante. Sí es importante tener a alguien en la parte psicológica y es parte de lo que queremos hacer. Tener un departamento de Ciencias, Psicología, Vídeo”, respondió como medidas a corto plazo para no repetir la amarga experiencia en Honduras.

“Tienes que tener un proceso sub15, pero esta sub17 (actual) necesita pasar un proceso y un aprendizaje. Ir al Torneo Esperanzas de Toulon (Torneo Maurice Revello) en Francia (como lo hizo la sub 23 de Panamá en este año) debe ser una meta para nosotros”, comentó el estratega entre los planes a futuro de la actual selección sub 20.

Pérez reconoció además que quedar fuera del Mundial mostrando buen fútbol no es fácil de digerir, más cuando se siente que los rivales no fueron más que El Salvador dentro de la cancha.

“Vemos a dos selecciones (República Dominicana y Guatemala) que dominamos abiertamente que van al Mundial. No te puedo decir si fue factor (los problemas con la Federación lo que influyó al final) porque íbamos ganando dos veces y eso sería poner excusas”, reflexionó Pérez, pero volviendo a nuestros planes a futuro “es importante que la selección sub 17 actual tenga dos o tres torneo antes del Premundial en Enero. Por eso no dudo en decir que estos jugadores de la actual sub 20 tienen que competir ya con los de la mayor, en todas sus líneas. No tengo ni la menor duda de que este grupo será exitoso. El grupo ya demostró lo que tiene y todo el mundo se ha deleitado por como juegan”, acotó.