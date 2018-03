Gerson Mayen ya no viajará a México y seguirá en el Santa Tecla

Gerson Mayén no podrá fichar con el Celaya de la segunda división de México debido a un contratiempo en sus documentos migratorios, según ha confirmado esta misma tarde el jugador a EL GRÁFICO.

El campeón nacional y seleccionado nacional explicó el inconveniente a EL GRÁFICO y dijo que prefirió no tomar riesgos.

"Me comunicaron este domingo que existía un problema con mi documentación, ya que en El Salvador juego como nacional, pero al cotejarlo con mi partida de nacimiento no coincide el nombre. Yo nací en Estados Unidos y en mi pasaporte estadounidense aparece como nombre Gerson Levy Mayén, pero mi pasaporte salvadoreño dice Gerson Mayén Villavicencio", indicó.

El volante tecleño afirmó que el Celaya le dejó a su criterio viajar y esperar a solventar el problema, pero no quiso correr ningún riesgo.



"Ellos me dijeron que yo quería que siempre viajara este domingo, pero me hicieron ver que el trámite podría tardar más de un mes y que corría el riesgo de no ser inscrito y quedarme sin jugar, por lo que decidí mejor quedarme en Santa Tecla y concentrarme de lleno en lo que se viene", destacó.

El fichaje del volante cuscatleco fue anunciado el viernes y el mismo jugador confirmó el sábado por la noche que solo faltaba su firma en el contrato para ser nuevo jugador del Celaya, pero esta mañana todas las negociaciones se cayeron.

Mayén ha tenido un papel destacado con el Santa Tecla en los últimos torneos cortos. Incluso, durante la última Copa Centroamericana fue elegido como el jugador más destacado de la selección mayor cuscatleca, en una encuesta de EL GRÁFICO.