Gerson Mayén tras la victoria: "Desde la fase uno teníamos que estar arriba"

El Águila saltó al liderato del grupo A de las hexagonales de la Primera división tras su victoria de 3-1 ante Isidro Metapán, con el cual suman un total de 15 puntos a falta de tres fechas para finalizar la segunda ronda del torneo.

Ese resultado fue lo que más rescató el volante nacional Gerson Mayén, porque descalificó el rendimiento de Águila en el partido donde fue Metapán quien obtuvo la mayor cantidad de ocasiones a gol.

Mayén aseguró que futbolisticamente no llenaron los requisitos exigidos por Ernesto Corti, sin embargo, rescató que se obtuvieron los tres puntos, que es "lo más importante".

"La verdad no fue un partido que queríamos, no me gustó el desempeño del equipo futbolisticamente, pero se lucho y logramos la victoria que es lo más importante", manifestó Gerson Mayén tras el encuentro.

Sobre el liderato a falta de tres jornadas para que finalice la segunda fase del torneo, Gerson Mayén aseguró que estar en la cima le trae confianza al equipo, que en el primer tramo del torneo clasificó como último del grupo regional.

"Nos da la confianza, desde la fase uno se tenía que estar peleando arriba, pero se nos está dando en la segunda fase y hay que seguir trabajando", aclaró Mayén.

Respecto de la racha de siete partidos sin perder que tiene el equipo desde la llegada de Ernesto Corti, Mayén aseguró que la confianza que ha dado el Carucha al plantel es fundamental para que ellos respondan dentro de la cancha.

"Nos da confianza, el planteamiento que nos ha dado el profe nos ha ayudado, la confianza que nos ha dado el profesor Ernesto Corti nos ha ayudado, se está notando en esta segunda fase y pues también creo que por parte de nosotros estamos respondiendo dentro de la cancha", concluyó.