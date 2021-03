Gerson Mayén, sobre su llamado a selección: "Si hago bien las cosas, el profe se dará cuenta que merezco estar ahí"

La selección nacional de El Salvador se concentrará este domingo en la FESFUT para iniciar los trabajos preparativos para los partidos de eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022. Su primer compromiso será el próximo jueves 25 ante Granada en el Cuscatlán y el otro será el domingo 28 ante Montserrat en Curazao.

Luego de una semana muy tensa, y posteriormente a que se conociera que seis jugadores de Alianza decidieron no atender la convocatoria, uno de los hombres de emergencia que llamó Carlos de los Cobos fue Gerson Mayén, uno de los mediocampistas de mejor estado de forma del redondo nacional.

Mayén atenderá por primera vez en este 2021 y tendrá la posibilidad de jugar en un partido de selección nacional tras su última participación ante Santa Lucía el pasado 8 de agosto del 2019. La intención de Mayén, según sus declaraciones a esta redacción son representantar de mejor manera a El Salvador.

"Vamos a ver videos, no sé mucho de los rivales, pero es de ir a representar al país de la mejor manera", dijo Mayén.

Asimismo, Gerson aseguró que otra de sus intenciones es convencer al seleccionador mayor que merece ser tomado en cuenta de manera más frecuente.

"Quiero hacer bien las cosas en selección, creo que sí hacemos bien las cosas, el profesor (Carlos de los Cobos) se dará cuenta que merecemos estar ahí", dijo el medio.

Y, sobre el momento que vive el camerino de la selección nacional sobre el asunto de los incentivos económicos, el volante de Águila no quiso opinar al respecto. Su deseo es enfocarse en poder sacar los resultados positivos para el país ante Granada y Montserrat.

"De eso no sé, no quiero tocar el tema porque no estuve ahí, y no quiero comentar. Yo iré el día de mañana (hoy) para concentrarme a full con la selección y es de hacerlo bien", dijo Mayén.