Gerson Mayén será el último refuerzo nacional en Águila para el Apertura 2020

El vicepresidente de Águila, Alejandro González, confirmó a EL GRÁFICO que el volante nacional, Gerson Mayén, jugará en ese plantel para los próximos dos torneos cortos. De acuerdo con el dirigente emplumado, con Mayén se cerrará el listado de fichajes en el equipo naranja y negro, de cara al Apertura 2020.

"Hemos llegado a un acuerdo con el jugador y tenemos contrato por un año prorrogable. Con Gerson veníamos hablando desde hace mucho tiempo y no lo habíamos podido concretar, pero al final ya es un hecho", apuntó el dirigente del conjunto migueleño.

Según González, fue el nuevo timonel de Águila, Hugo Coria, quien solicitó la contratación de Mayén, quien hace más de una semana terminó su relación laboral con el Cobán Imperial, de Guatemala, luego de que no alcanzara un acuerdo salarial para el nuevo torneo en el balompié chapín.

"La directiva de Águila comenzó a buscar al jugador hasta que al final llegamos a un feliz acuerdo ambas partes. Desde casi un mes atrás yo ya venía hablando con él, pero no se sabía si se quedaba en Guatemala o se iba a volver a El Salvador. Al final, arreglamos hace tres o cuatro días. La media cancha es uno de los sectores que se han querido reforzar con el profesor Coria y su cuerpo técnico. La defensa del Águila ha sido muy buena. Está comprobado en los últimos dos torneos. Por eso es que de portería a defensa no se tocó casi nada. Luego de eso, lo que había que reforzar era la delantera, lo ofensivo. Por eso es que se trae a los tres brasileños (Bruno Kairon, Yan Maciel y Marlon Da Silva) y ahora a Mayén. Queremos que el equipo tenga una media cancha ofensiva", explicó el vicepresidente de Águila.

González dijo que fue rápido llegar a un acuerdo con Mayén, quien tiene la venia de Hugo Coria para llegar al nido. "Fijate que lo que más tiempo nos llevó fue que él lograra si finiquito en el balompié de Guatemala. Luego de que la Federación de Guatemala suspendiera sus torneo, arreglamos en todos los términos con Mayén. Él ha sido un jugador profesional. Se mantuvo desde un principio en lo que hablamos de ofertas. Obtuvo su finiquito y siguió en las mismas condiciones que habíamos hablado desde antes", expresó el dirigente emplumado en charla con EL GRÁFICO,

En el listado de altas nacionales para el certamen que está previsto para iniciar en septiembre de este año, Mayén se une a Kevin Melara, Dixon Rivas, Reynaldo Aparicio y Fabricio Alfaro. A ellos se suman los brasileños Marlon Da Silva, Bruno Kairon, ambos delanteros, y Yan Maciel, volante. Estos tres suramericanos fueron recomendados por el exjugador emplumado, Rodinei Martins.

A Los Ángeles

Por ahora, el volante nacional sigue en Guatemala, tras haber resuelto su situación en Cobán Imperial. Espera que el 15 de este mes pueda viajar a Los Ángeles, en vuelo humanitario, junto a su familia. Desde enero de este año hasta hace una semana, el cuscatleco estuvo ligado a las filas de Cobán Imperial. Pero luego de no llegar a un acuerdo para seguir en el equipo de Alta Verapaz, el volante salvadoreño se desligó de esa representación, con la que tenía contrato hasta diciembre 2020. De acuerdo con el centrocampista, en el equipo cobanero le querían hacer una reducción en su sueldo y sus números no cuadraron con los de la junta directiva de ese plantel guatemalteco.

Ahora, Águila será el tercer equipo para el cuscatleco en el fútbol nacional. Antes jugó para FAS en 2011-2012. Luego, Santa Tecla fue su último equipo en el Apertura 2019. En el equipo de los pericos, Mayén ganó cuatro títulos de liga. "De ese paso en FAS tengo recuerdos bonitos y amargos, pero en todo lugar pasa esto. Gracias a Dios he tenido una carrera muy buena en El Salvador y esto se lo debo a Santa Tecla, a sus dirigentes Guillermo Figueroa y Vidal Hernández (QEPD) Si no fuera por ellos, no sé dónde estuviera ahorita. En Santa Tecla gané títulos y salté a México para ir a Cafetaleros. Santa Tecla me dio mucho y estoy agradecido", externó el volante cuscatleco a este medio a su salida de Cobán Imperial.