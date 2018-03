Gerson Mayén podría volver al Santa Tecla en el Apertura 2017

El volante salvadoreño Gerson Mayén vive momentos de incertidumbre en México porque su equipo, el Cafetaletos de Tapachula, podría ser desafiliado por incumplimiento salarial. Sin embargo, al cuscatleco se le abre una puerta: la de volver al Santa Tecla en este Apertura 2017.

Guillermo Figueroa, directivo del Santa Tecla, aseguró que si el Cafetaleros de la segunda división llega a ser desafiliado por la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT), Mayén deberá regresar a las filas del equipo tecleño.

"Gerson se fue a préstamo. Si eso llegara a pasar (desafiliación del Cafetaleros) él tendrá que volver al Santa Tecla. Hablé con Gerson el viernes, pero a ellos (los jugadores) el club no les ha dado mucha información sobre el tema. Yo entiendo que se tiene que esperar un fallo de la FEMEXFUT, que es lo que creo que no hay todavía. Estamos a la espera del fallo. Entiendo que los jugadores quedaran libres, porque no habría un club responsable. La FEMEXFUT tendría que arreglar con los jugadores sobre los montos pendientes", explicó Figueroa.

Aquí te explicamos mejor la situación del Cafetaleros: "Gerson Mayén en peligro de quedarse sin club".

Mayén estuvo por 32 minutos en el último partido del Cafetaleros, frente al San Luis, disputado el viernes por la noche.

NO HAY DE QUÉ PREOCUPARSE

El presidente del Cafetaleros, Gabriel Orantes, aseguró en charla con EL GRÁFICO que la afición se tiene que quedar tranquila, porque el plantel se mantendrá en competencia y arreglará la actual situación que vive fuera de la cancha.

"Todo eso (el incumplimiento salarial con ex jugadores) es mentira. Eso se produjo a través de un jugador que, por la molestia de ya no estar en el equipo, sacó esa noticia. Yo no quiero decir la verdad sobre este jugador, porque sería deshacer su carrera. Lo dejo como un jugador problemático. Porque nadie lo contrató en el fútbol mexicano y está molesto. Ahora estamos construyendo el estadio y la FEMEXFUT está muy tranquila con todo lo que estamos haciendo. No le debemos a nadie en el equipo", apuntó el titular de la dirigencia de Tapachula.