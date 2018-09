Gerson Mayén mandó un mensaje a la selección antes de enfrentar a Montserrat

Gerson Mayén, volante del Santa Tecla, no puede estar con la selección mayor en este llamado para los juegos contra Montserrat y Brasil. Eso se debe a una lesión nasal, sufrida en el juego contra Águila, por la fecha 4 del Apertura 2018.

Desde su equipo, el mediocampista mandó buenas vibras al trabajo del equipo nacional, que este sábado abre su participación en Liga de Naciones de CONCACAF ante Montserrat.

"Aunque no este ahí siempre apoyo a la selección. Espero que saquen un buen resultado, para que no hablen mal de la selección. Algunos no están contentos con la convocatoria, pero ya es decisión técnica. Ahora es cuando los jugadores convocados deben demostrar por qué están ahí", apuntó el "10" del equipo nacional.

Mayén indicó que se comunicó con el seleccionador Carlos De los Cobos. "Creo que no estoy porque sufrí esta lesión. Pero creo que los que están lo pueden hacer bien. Ya me siento bien. Duermo tranquillo, no me incomoda", apuntó el volante del Santa Tecla.

Sobre el juego contra Brasil, programado para el próximo martes, Mayén cree que es un juego para aprender.

"Pero tambien hay que ir a hacer bien las cosas, para que otros equipos se fijen en nuestra selección para jugar en un futuro contra otras selecciones de nombre. Esperemos hacer un buen partido, que no sea por muchos goles y si es así, esperemos que también nosotros anotemos", dijo el mediocampista en plática con EL GRÁFICO.