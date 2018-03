Gerson Mayén lo tiene claro: “la presión la tiene el Alianza”

Gerson Mayén sigue en México con el Tapachula de segunda división, pero desde ahí sigue todas las incidencias del fútbol salvadoreño, en especial lo que tiene que ver con el Santa Tecla, su ex equipo.

El mediocampista habló con EL GRÁFICO sobre la tercera final consecutiva que van a disputar los tecleños ante el Alianza y aseguró que son los albos los que llegarán más presionados al juego de este domingo. Aquí nos dijo por qué.

¿Qué opinión tiene sobre la clasificación del Santa Tecla a su tercera final consecutiva?

Creo que es merecido para Santa Tecla. Pese a que tuvieron muchos lesionados, los jugadores que estaban en la banca pusieron de su parte, nadie se relajó. Fue fundamental todo eso. También el profesor Ernesto Corti hizo un buen trabajo con los muchachos. En realidad el Santa Tecla es un equipo corto, no es caro. Creo que se merece llegar a una nueva final, tal como ganó la Copa El Salvador. Espero que salgan con la victoria en otra final contra Alianza.

¿Cree que Santa Tecla es favorito por haber ganado las dos finales anteriores?

El favorito sigue siendo Alianza. El Santa Tecla creo que no es favorito, aunque ya ganó las dos finales anteriores. Creo que la presión la tiene Alianza y no Santa Tecla, pero va a ser un juego muy disputado. Espero que Santa Tecla sea el ganador el domingo.

¿Quién llega en su mejor momento a la final?

Creo que Alianza, porque durante el torneo no perdió y pues la presión la tiene el Alianza. En realidad, el Alianza llega en mejor momento a la final. Pero creo que Santa Tecla tiene opciones por los jóvenes que ha puesto, y con los experimentados pueden lograr otro campeonato.

¿Dónde podría estar la clave para un triunfo de Santa Tecla?

Pues hay que aprovechar los chances que se tengan. El Alianza ahorita tiene mejor equipo que el torneo pasado. Tienen mucho jugador que le puede hacer daño al Santa Tecla.

A Santa Tecla le costó encontrar el gol en semifinales, ¿A qué se pudo deber?

Creo que las lesiones han complicado al plantel. No solo es Gilberto Baires el lesionado. También tienen en esas condiciones a Marlon Cornejo. Se lesionaron y esos son jugadores importantes. No sé cuántos goles tiene ahora Santa Tecla, pero en las últimas dos finales hemos marcado siete goles. Creo que eso nos puede ayudar.

¿Cree que tambien habrá muchos goles en esta final?

No sé. Pero será un partido muy atractivo. En realidad deseo que gane el mejor. Creo que los dos, durante el torneo, estuvieron bien. Pero es de felicitar al Alianza por todo lo que hicieron, algo histórico, llegar a la final ,invictos. Eso es algo que no se ve en ninguna parte del mundo. Pero también le deseo lo mejor al Santa Tecla.

Ahora no está en Santa Tecla Iván Mancía, que se fue al Alianza, ¿ha hecho falta ese zaguero en este certamen?

No, no creo que haga falta. Alexánder Mendoza lo ha hecho bien. Gracias a Dios regresó bien de su lesión. Es un gran jugador. No se ha notado la ausencia de Mancía.

Con Ernesto Corti el Santa Tecla ha ganado los dos torneos anteriores, ¿qué le ha dado este timonel suramericano al equipo tecleño?

Creo que le ha venido bien al Santa Tecla. La directiva ha hecho un buen trabajo en llevarlo.