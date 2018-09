Gerson Mayén jugó con una máscara ante Sonsonate

El médico del Santa Tecla, Mario Rivera, aseguró que el volante Gerson Mayén tenía que usar máscara de protección en el juego ante Sonsonate, debido a una lesión nasal que sufrió en el juego contra Águila, por la fecha 4 del Apertura 2018.

De acuerdo con Rivera, esa máscara fue pedida a Panamá y está hecha de espuma, para evitar goles y recaídas de su lesión.

Y aunque estaba acomodada para que el jugador pudiera respirar sin problemas, el jugador no la soportó y solo la ocupó por 17 minutos.

"Me estaba incomodando. Pero gracias a Dios salí bien del partido. Pero no estaba jugando con miedo, porque si uno juega con temor es ahí donde puede recibir un golpe. Nos vamos con un empate que pudo haber sido un gane. Había mucho calor la verdad. No sé porque programan partidos a esta hora", apuntó el el mediocampista.

Mayén volvió a estar entre los disponibles para el timonel argentino Cristian Díaz, que esta mañana enfrentó a los cocoteros y empató sin goles.