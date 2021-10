Gerson Mayén expone atraso salarial de Águila 

A las 11:25 de la mañana, siete horas y media para el partido entre Águila y Santa Tecla en el estadio Juan Francisco Barraza, Gerson Mayén denunció que el equipo debía dos meses de salario en una publicación en su cuenta de Twitter que rezaba "se cumplieron los dos meses y nada", acompañando el texto con emojis de dinero, un águila y una carita sonrojada.

Se cumplieron los 2 meses y nada ���������� — Gerson Levi Mayen (@Gmayen14) October 30, 2021

La publicación de uno de los jugadores insignia del equipo causó revuelo entre los aficionados, quienes en su mayoría, se mostraban indignados por la deuda del equipo hacia sus jugadores, quienes llevan una racha de tres partidos consecutivos con victoria.

A la 1:00 de la tarde, se habló con el vicepresidente deportivo del Águila, Alejandro González, para buscar la versión de la dirigencia ante lo publicado por Gerson Mayén. González, en su defensa, aseguró que el dinero ya se había depositado y que desde el miércoles se había entregado el dinero para proceder al pago del mes de septiembre.

Águila tiene una racha de tres partidos con victoria consecutiva desde que llegó el técnico peruano Alberto Castillo. Foto El Gráfico

"Desde el día miércoles entregué el dinero de la plantilla para que la administración pudiera pagar, pero lastimosamente por asuntos de banco y de bajar la planilla no se había hecho hasta hace una media hora, ya se les pagó el mes de septiembre y octubre se pagará en los próximos 15 días", dijo Alejandro González.

También se buscó la versión del director deportivo de Águila, Alexander Amaya del Cid. El ex jugador del equipo emplumado repitió la misma versión de Alejandro González, lamentando que estos problemas se hayan dado previo a un partido importante del torneo.

"Lo que pasa es que Alejandro Gónzalez se había comprometido pagarles a los jugadores la plata para la planilla, él la puso el miércoles y lo que está raro es por qué no bajaron la planilla cuando él había puesto el dinero, es lo que yo sé (...) No puede ser que la plata esté y la planilla no se baje", explicó.

Del Cid, quien funge un rol como enlace entre la dirigencia y los jugadores, aseguró que se contactó con los capitanes del equipo para cerciorarse de que el dinero ya había sido depositado.

"Yo hablé con Benji Villalobos y Fredy Espinoza que son los dos capitanes para avisarles que ya se les había depositado y me dijeron que sí, que ya estaba depositado el dinero, lo que puedo decir es que esto tiene un fondo raro, no pueden pasar estas cosas antes de un partido importante y después de una racha de victorias", aseguró.

Al cierre de esta nota, el portero y capitán del Águila confirmó por su cuenta de Twitter que el "problema" se había "resuelto".