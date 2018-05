Gerson Mayén: “ante Audaz no nos vamos a relajar como lo hizo FAS”

A la cintura del Clausura 2018, Gerson Mayén sufrió una ruptura a nivel parcial del músculo isquiotibial que lo llevó a perderse cuatro juegos entre marzo y abril, pero hoy está cerca de jugar una nueva fase de semifinales e incluso una final, si el Santa Tecla elimina al Audaz.

El sábado contra Municipal Limeño fue sustituido en el segundo tiempo. Se le realizó una ecografía el lunes para verificar el grado de su lesión. Tiene una contractura pero está con tratamiento y con un trabajo específico de recuperación. El martes tuvo que parar unos minutos y es casi un hecho que tendrá que reservarse para el juego de vuelta, el domingo en Las Delicias.

El sábado saliste por lesón ante Municipal Limeño. ¿Llegás a tiempo para el jueves en San Vicente?

Es una contractura en la parte posterior del muslo derecho, es la misma lesión que traía pero se ha descartado que se trate de algo grave, luego de que me practicaran un examen. Día a día me vengo sintiendo mejor y espero llegar para el partido.

A media temporada sufriste una ruptura parcial del muslo...

Sí, fue en el mismo lado de la pierna. Por un momento pensé que podía recaer porque era otra contractura. El sábado quería continuar jugando pero lo mejor fue parar para evitar una lesión mayor.

En la práctica del martes trabajaste por separado. ¿Y si no estás totalmente recuperado para la ida de la semifinal, arriesgarías?

Está claro que si no me siento al cien por ciento lo más recomendable es preferible que pare para darle espacio a otro compañero, no vaya a ser que la lesión se agrave.

Del Audaz, ¿lo consideras una sorpresa?

No hay que menospreciar nunca a un rival porque tiene lo suyo, su motivación. Audaz es un equipo que lucha, que fue capaz de eliminar a FAS en su propio estadio, pero también se le vio un buen fútbol por momentos. Y hay que darle crédito en eso porque en esta instancia es otra clase de partidos y ese equipo está obligado siempre a ganar porque no es favorito para la mayoría.

Y cuando eso sucede, un equipo que no visto como favorito hace las cosas mejor que el que tiene ventaja porque puede relajarse como le pasó a FAS. A nosotros no nos tiene que suceder eso. Pudimos ver el partido y cómo Audaz fue capaz de complicar a FAS.

En la serie particular del Clausura 2018, Santa Tecla obtuvo buenos resultados ante Audaz de 4-0 y 3-0...

Para todos los equipos esta parte del campeonato es una motivación distinta porque queremos estar en la final. Audaz puede dar otro golpe de sorpresa, si nosotros no mostramos carácter. Ellos seguro querán morirse en estos 180 minutos para vivir una final pero también Santa Tecla quiere mantenerse en la lucha por el campeonato como en los últimos tres torneos.

Fue sufrida la eliminatoria de cuartos ante Limeño...

No desarrollamos nuestro mejor fútbol contra Limeño pero a veces es el fútbol. Jugar bonito o feo en estas instancias pasa a un segundo plano, siempre que vayas cumpliendo el objetivo inmediato.

En el Clausura 2016 pasó una historia muy parecida a la actual. Dragón fue el equipo revelación y entró a cuartos en sexto lugar, mientras Santa Tecla estuvo en el top tres de la tabla. Pero en semifinales, la serie fue cerrada y un gol en Las Delicias los dejó en el camino. ¿Qué les pasó ese torneo?

Ya hemos madurado como grupo, a veces nos poníamos muy tensos al jugar esta clase de partidos. Con la experiencia adquirida, logramos aprender de nuestros errores. No queremos que se repita esto.

Abren semifinal en el estadio Jiboa. ¿Es para tí la peor cancha de los equipos de Primera División?

No está a nivel, parece como si estuviésemos jugando un partido de barrio, sin faltarle el respeto al Audaz. Los mismos jugadores de ellos saben que no está adecuada pero no podemos poner excusas. Nosotros ya hemos sacado un buen resultado allí pero no nos podemos confiar y tampoco nuestra cancha está en las mejores condiciones. No puedo hablar de otras canchas cuando la nuestra no es perfecta pero se puede jugar.

Santa Tecla gusta mucho del juego a ras de piso pero ¿qué tanto les afecta jugar en San Vicente?

Un buen equipo se prepara para intenta jugar bien pero en estas instancias no es necesario arriesgarte. No se tiene que perder de vista que un buen resultado de visita, aún jugando mal, ayuda en una eliminatoria a doble partido. Yo prefiero hacer un buen papel fuera de casa aunque tengas que sacrificar tu estilo de juego.

¿Qué te parece la otra eliminatoria Alianza - Águila?

Es una serie muy pareja porque Alianza está haciendo bien las cosas y está sólido. Águila viene jugando bien sus últimos partidos.

Como jugador que ha atendido convocatorias de selección, el 2 de junio hay un partido programado contra Honduras. ¿No te preocupa que no hay seleccionador y no hay una convocatoria en firme?

Estamos a menos de un mes y se está manejando mal la Federación pero esto ya a nadie le sorprende, es de respetar lo que ellos hagan y esperar a qué técnico llevan y qué jugadores también. Será algo complicado.

En México, tu exequipo Cafetaleros de Tamaulipas está cerca del ascenso. ¿Estás pendiente de ellos?

Sí, siempre visito la página del club, hablo a veces con algunos excompañeros y me alegro que estn peleando por ascender. Cuando llegué encontré un equipo unido y sano y eso es parte de su éxito.

¿Dejaste las puertas abiertas en Cafetaleros?

En cualquier equipo donde he estado, dejo las puertas abiertas. Por eso trato de ser siempre profesional.