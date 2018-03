Gerson Mayén alista sus maletas para volver al Santa Tecla

Gerson Mayén confirmó a EL GRÁFICO que no seguirá en las filas del Cafetelaros de Tapachula, de la segunda división del balompié mexicano. Ahora es agente libre y solo está a la espera de su finiquito.

El mediocampista podría recalar en las filas del Santa Tecla, que fue su último equipo en la primera división del balompié salvadoreño.

"Decidí ya no regresar a México. No me gustaron las últimas conversaciones que tuve con los directivos del Cafetaleros. Por eso preferí no seguir. Llegamos a un acuerdo y solo me falta el finiquito para comenzar a hablar con otros clubes", expresó el volante, quien aún tenía contrato por seis meses con el equipo azteca.

Mayén indicó que lo más probable es que regrese a las filas del Santa Tecla. "Si llego a un acuerdo con ellos, llegería ahí. No sé si iré a ver la final de este domingo. No creo. Ahora estoy en Los Ángeles (Estados Unidos) con la familia. Me haría bien poder regresar al Santa Tecla. Me han tratado muy bien. Santa Tecla es la primera opción que tengo", apuntó el jugador salvadoreño en charla con este medio.

Mayén calificó de buena la experiencia con Cafetaleros. "De último me dieron la confianza para jugar. Creo que no lo hice mal, aunque lo pude hacer mejor. Así es el fútbol y ahora hay que ver otras opciones", concluyó.