Gerson Mayén: “También me llamaron del Águila”

Águila y Sonsonate fueron equipos que le hicieron ofertas laborales a Gerson Mayén para tenerlo a partir del Clausura 2018, pero el mediocampista optó por quedarse en las filas del Santa Tecla.

Luego de salir del Cafetaleros de la segunda división de México, el mediocampista cree que ha madurado y que su paso por el Tecla esta vez será mucho mejor que el anterior.

¿Cómo ve su regreso a las filas del Santa Tecla?

Estoy contento por regresar. Creo que Santa Tecla ha hecho bien las cosas y por eso mismo estoy regresando al equipo que me ha dado todo. He ganado títulos ahí. Estoy contento por eso. Este es un gran grupo y una gran institución.

¿Hubo otras opciones en El Salvador antes de fichar por Santa Tecla?

En el fútbol nacional me llamó Águila, pero así como van las cosas no era mi mejor opción. Aún le deben dos meses a los jugadores de ese club. Yo me vine de México por eso. También se comunicó conmigo el Sonsonate, pero no llegamos a ningún acuerdo. Mi primera opción en el fútbol salvadoreño siempre va a ser Santa Tecla.

¿Alianza mostró algún interés?

Es muy raro cómo se comunicaron conmigo. Me llamó "Tigana" (Milton Meléndez, director deportivo). No entendí lo que él me intentó decir, pero me llamó solo para decirme que no puedo firmar con otro equipo que no sea Santa Tecla. Solamente eso me dijo, fue muy raro, no llegamos a tener conversación sobre otro tema. No negociamos nada.

¿Usted está consciente de que ya firmó dos contratos, uno con Santa Tecla y otro con Cafetaleros, en este año FIFA que termina en junio de 2018?

Sí, me doy cuenta. Cuando firmé por Cafetaleros fue hasta mayo del otro año y con Santa Tecla mi contrato terminaba en diciembre y ahora ya tengo mi finiquito. No sé las reglas de la FIFA. Entiendo que si me dan mi finiquito y no tengo contrato con Santa Tecla, significa que estoy libre para firmar con cualquier equipo.

¿Qué opina del nuevo timonel tecleño, Rubén Da Silva? Él dijo que es un honor contar con un jugador como usted...

Estoy agradecido con él. Cree en mí y cree que soy una pieza importante para el club. Queda agradecerle y demostrar dentro de la cancha. Sé que puedo dar mucho. Queda esperar las decisiones técnicas que él tenga.

¿Sigue pensando que la experiencia en México fue buena?

Me ha ayudado bastante. Creo que era algo que yo quería. Lastimosamente, las cosas no salieron como uno pensaba. A veces uno piensa en que en México todo es perfecto, pero hay cosas que pueden mejorar, como lo que está pasando en el fútbol nuestro que no pagan a tiempo. Fui a México a experimentar, porque ya no soy un joven y quería ver qué pasaba.

¿Cómo fue este año para usted en lo futbolístico?

Creo que estuvo bien. Quedé campeón con Santa Tecla. Fui a la Copa Oro con la selección. Me fue bien en la Copa Oro. No tengo nada que reclamar. Dios me puso en México y ahora él quiere que esté en El Salvador por un propósito. Creo que este año fue de lo mejor. Es de ir disfrutándolo mientras termine el año.

Se viene la Liga de Campeones de CONCACAF y el rival del Tecla será Seattle Sounders ¿Qué opina del rival?

Hay que hacer un buen papel en este torneo. Va a ser un juego muy difícil. Esperemos sacar un buen resultado. Sounders ha llegado a la final en las últimas dos temporadas y eso significa que es uno de los mejores equipos de la MLS. Será una serie interesante y esperamos obtener los resultados adecuados para estar en la siguiente ronda.

¿Qué le hizo falta al Santa Tecla para poder ser tricampeón en el balompié salvadoreño?

Hubo muchas lesiones que nos afectaron. Hubo jugadores que tal vez no estaban al 100 por ciento, pero igual tuvieron que jugar. Todo eso afectó. Para mí los dos finalistas no estuvieron a la altura. Tres errores de Santa Tecla, tres goles de Alianza.