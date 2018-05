Gerson Mayén: “Santa Tecla y Alianza somos los mejores equipos”

Gerson Mayén decidió, a inicios de diciembre de 2017, que no iba a seguir en las filas del Cafetaleros de la segunda división mexicana. Desde Tapachula se vino a El Salvador para renovar contrato con Santa Tecla y jugar así el Clausura 2018.

En la última final, la del Apertura 2017, estuvo en el Cuscatlán y desde las gradas vio como el Alianza le metía un categórico 4-1 a los tecleños. Hoy el volante está a las puertas de una nueva final ante los albos y quiere revancha.



¿Cómo se ve en una nueva final en el balompié salvadoreño?

Creo que el grupo lo hizo bien en la ida y en la vuelta. Lo hicieron excelente. Ahora esperemos dar una buena impresión en a final, ya que la pasada la perdimos. Pero ahora tenemos ganas de ganar esta copa.

¿Es una especie de revancha para usted por no poder estar en la final anterior?

Ahora creo que se me está dando la oportunidad nuevamente de estar en otra final y contra Alianza. Creo que es un privilegio, porque esto no se da todos los días. Agradezco a Dios y a mis compañeros por todo el esfuerzo que han hecho durante todo el torneo.

¿Cómo vivió, como aficionado, la última final contra Alianza en el estadio Cuscatlan?

Es lo peor que puede hacer uno, no jugar una final, queriendo estar ahí. Ahora espero jugarla.

¿Qué le dice el hecho de jugar cuatro finales al hilo contra Alianza?

Somos los mejores equipos, en realidad. Alianza tiene mucho jugador de selección y nosotros tenemos mcuhos jugadores que también son de selección. Somos un grupo que viene trabajando con continuidad. Creo que eso ha dado frutos. Alianza ha armado el equipo, no como nosotros que hemos comenzado de cero. Lo puedo decir con propiedad. Y ahora estamos en este lugar. Estoy agradecido con el esfuerzo de los compañeros. El equipo ya tiene experiencia en este tipo de partidos.

Las lesiones lo mantuvieron fuera en varios partidos durante este Causura 2018, ¿ya todas están superadas?

Sí, tuve mucha lesión, pero gracias a Dios voy a llegar bien a la final. Ya es decisión técnica si me mete a jugar o no. Espero jugar. Estoy bien de salud. Ya he superado las lesiones musculares que he tenido. Ya estoy con el plantel completo, que es importante.

¿Cómo ha sido este torneo para usted?

Creo que he aportado dentro de la cancha. Hay otros que lo han hecho bien. He venido para ayudarle a los jóvenes, a darles más confianza, que también es parte de lo que intento hacer dentro del plantel. Espero seguir haciéndolo en la final.

¿Cómo puede ganar Santa Tecla esta final?

Las oportunidades que tengamos es de concretarlas, porque a veces no hay muchos espacios en una final. Te queda una y con esa podés salir campeón.

¿Cuál cree que ha sido hasta ahora el papel que ha hecho Santa Tecla a escala internacional?

Hemos hecho un buen papel. Acá en casa creo que contra Seattle (en Liga CONCACAF) lo hicimos bien. También fuera de casa lo hicimos bien en el primer tiempo. Creo que Santa Tecla puede dar más en competencias internacionales.