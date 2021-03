Gerson Mayén: "Queríamos la victoria"

El cuadro de Armando Osma no pudo pasar del empate a cero ante los taurinos, a pesar de haber jugado con un hombre más en el campo de juego los últimos 25 minutos del partido.

“Queríamos la victoria. El primer tiempo no fue muy bueno para nosotros, en el segundo mejoramos bastante, pero Firpo vino a hacer su fútbol y hay que darle mérito al rival también. No se quien nos toca en la siguiente fase, pero somos Águila y Águila tiene que luchar por estar siempre arriba”, dijo Gerson.

A pesar de que Águila mejoró en la parte complementaria en términos de posesión, no lograron penetrar el área de Firpo con opciones claras de gol.

“Nos faltó rematar más al arco. No tuvimos muchas opciones ya que ellos se pararon muy bien atrás y es de seguir mejorando para el siguiente partido”, explicó Mayén.

Aunque el cuadro migueleño no ganó la fase oriental, el conductor del equipo explicó que el grupo ha venido mejorando en estos últimos partidos y confía en que las cosas cambiarán para bien en la segunda fase.

“Creo que el cambio de actitud es fundamental. No se ganó ante Firpo, pero la actitud del equipo va mejorando partido a partido. Creo que las primeras tres fechas no estuvimos a la altura y poco a poco vamos agarrando la idea del profe. Si no me equivoco él (Osma) lleva poco más de un mes y pues día a día vamos mejorando, es un gran técnico, tenemos buenos jugadores para hacer las cosas bien a futuro”, expresó el mediocampista.

Con este resultado, Águila jugará la hexagonal en el grupo B con los segundos y terceros de esta fase regional. A falta de los encuentros de hoy, el conjunto emplumado se verá las caras con Metapán, Sonsonate, Santa Tecla, y a la espera de los que puedan hacer Chalatenango y Limeño en sus respectivos encuentros, quienes actualmente están ubicados en el tercer lugar de sus grupos.

“Todos los partidos van a ser complicados, no hay que menospreciar al rival. Los segundos y terceros andan muy bien, nos tocó ese grupo y hay que enfocarnos en lo que se nos viene”, comunicó el jugador de Águila.