Gerson Mayén: "Queremos terminar en el primer lugar"

El Águila sacó este jueves una importante victoria en la lucha por el liderato del grupo A al imponerse ante el Chalatenango en condición de visitante.

Para el volante de la escuadra migueleña, Gerson Mayén, su equipo no jugó como quiso debido a que el Chalatenango logró hacer un gran partido que no dejó a los emplumados acomodarse en la cancha, por lo que destaca el haber conseguido los tres puntos del Gregorio Martínez.

"El gane fue importante, no se jugó como queríamos, pero lo importante es el resultado. Gracias a Dios seguimos en la punta, esperando el último partido. Hoy Chalatenango hizo un buen partido y no nos dejó acomodarnos y creo que por eso se nos complicó también. Esperamos también mejorar en algunos aspectos, pero bueno, me llevo el resultado fuera de casa", indicó.

El Águila contará con dos bajas para el último juego de la fase regular ante el Dragón debido a las expulsiones de Fredy Espinoza y Kevin Melara.

Para Gerson, el equipo negronaranja cuenta con otros jugadores que pueden solventar las bajas y espera que lo hagan de la mejor manera ante los mitológicos.

"No sé si la primera fue expulsión (la roja directa sobre Fredy Espinoza), pero hay que respetar la decisión arbitral. La de (Kevin) Melara creo que sí fue un poco más de… fue el último hombre, pero hay otros compañeros que están afuera que lo pueden hacer igual o mejor, esperemos que al que le toque lo haga de la mejor manera", comentó.

Sobre el duelo ante el Dragón, Mayén expresó que buscarán cerrar como líderes ante los verdolagas, uno de los rivales a los que no pudieron vencer en la primera vuelta.

"Dragón creo que fue uno de los equipos que se nos complicó. Es un buen equipo, esperamos cerrar bien de local, queremos quedar en primer lugar y hay que trabajar en estos días para estar concentrado en esos partidos", concluyó.