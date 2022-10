Gerson Mayén: "No podemos salir como salimos hoy"

El Águila no pudo pasar del empate ante el Dragón en el Derbi de San Miguel, firmando un empate por la mínima ante los mitológicos, gracias a un golazo de Gerson Mayén.

El volante del equipo negronaranja aseguró que su equipo no salió a gusto con este resultado y que como grupo deben mejorar de cara a la segunda vuelta.

"No se pudo, un Dragón que metió intensidad, que tenía más hambre que nosotros hoy, pero bueno, a veces hay días buenos y malos y hay que aprender de esto. No podemos salir como salimos hoy, los que entramos pudimos dar más y los que entraron nos pudieron ayudar más. A lo que me refiero aquí es que esto es grupal que debemos hacer bien las cosas, entonces, lo importante es que no se perdió, pero no nos vamos a gusto", señaló.

Cerca del final del partidos, tanto el Águila como el Dragón tuvieron ocasiones claras de gol para llevarse la victoria, sin embargo ninguna de las dos oncenas consiguió el triunfo.

"Hubo un cabezazo, pero ellos también tuvieron una (oportunidad al último minuto), pero así es el fútbol, no fue buen partido de nosotros, tenemos que mejorar y esta semana es de corregir lo que hicimos hoy, porque el partido pasado fue un buen partido, creo que la intensidad fue buena el miércoles. Hoy no tuvimos intensidad para nada y allí aprovechó Dragón", analizó.

Gerson ha entrado en una racha goleadora, ya que ha sumado tres dianas en dos juegos, incluyendo el golazo de tiro libre que anotó este domingo ante los verdolagas. A pesar de eso, Mayén no se va contento por no haber conseguido la victoria con su equipo.

"Gracias a Dios pude anotar, pero no me voy contento porque no conseguimos los tres puntos, queríamos los tres puntos, pero también el rival juega, esperamos el siguiente partido hacer mejor las cosas", comentó.

Para Gerson, el equipo debe seguir trabajando, indicando que en esta primera vuelta han venido de menos a más. Tras el cierre de la primera vuelta, el equipo emplumado se ubica en la segunda posición del grupo A con ocho unidades, un punto por debajo de Jocoro.

"Venimos de menos a más, hoy día nos faltó más actitud, creo que quedamos en segundo lugar. Obviamente Águila siempre quiere estar arriba, pero los rivales también juegan y hoy no fue un buen resultado para nosotros", concluyó.