Gerson Mayén: "No hay excusas"

El capitán del Águila, Gerson Mayén, dio la cara luego que su equipo sufriera una derrota con la etiqueta de remontada por parte del Jocoro en el tercer partido del grupo A del torneo Apertura 2022.



Tras ir ganando por 0-2 y terminar con un 3-2 en contra, Gerson Mayén dio sus primeras conclusiones sobre la primera derrota del equipo en este torneo.



"Los balones parados nos hicieron daño, nos vamos lamentándonos porque era para sacar los tres puntos, creo fuimos superior al rival pero ellos concretaron las que tuvieron y nosotros no", dijo Gerson Mayén.



El centro campista de 33 años no excusó de las condiciones del terreno de juego, donde predominaba el fango provocado por la lluvia.



"No hay excusas, creo que por partes del partido lo manejamos bien, creo que el segundo tiempo le bajamos un poquito, nos ganaron bien, ahora a pensar en el siguiente rival porque sabemos que será complicado y esperamos aprender de esto", expresó Mayén.

#LMF | "No hay excusas". Gerson Mayén brindó declaraciones luego de la derrota de Águila ante Jocoro.

Video: @benitez_31



¿EXCESO DE CONFIANZA?

Al ser consultado sobre si Águila pareció de exceso de confianza, Mayén rechazó la acusación.



"No, para nada (sobre tener exceso de confianza) tuvimos el 3-0, buscamos el partido, pero ellos no bajaron la cabeza, ni los brazos y creo que sacaron un resultado bueno", explicó.



"Así es el fútbol, ellos no fueron superiores, por ahí aprovecharon los balones parados, no siempre gana el mejor, sino el que las mete", añadió.



Gerson aseguró que este resultado los obliga a reivindicarse el próximo partido en casa ante Chalatenango.





"Obviamente queremos ganar todos los partidos, sabemos que el siguiente rival será complicado, esperamos sacar los tres puntos en casa y hacer bien las cosas", cerró.