Gerson Mayén: "Mi idea no es ser la figura de Santa Tecla"

El mediocampista Gerson Mayén se convirtió en la figura de la victoria que Santa Tecla consiguió sobre Seattle Sounders en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Mayén marcó doblete (en los minutos 66 y 76) y sus tantos sirvieron para dar vuelta al marcador, luego que el equipo estadounidense se había puesto adelante con el gol de Nicolás Lodeiro al 15'.

"Nuestra planificación fue ganar desde el inicio. Ellos tuvieron al inicio una opción de gol, la concretamos y nosotros tuvimos tres, no las metimos, pero lo importante fue que no agachamos la cabeza, seguimos peleando. En el segundo tiempo levantamos un poco más y metimos más", aseguró el jugador después del partido.

Sobre su desempeño personal, a pesar de los dos goles, Mayén aseguró que su objetivo no fue ser la figura del juego sino ganar y llevar ventaja a Estados Unidos.

"Mi idea no es ser figura. Si no me dan los pases o si no nos comenten penaltis yo no me voy a ver. Yo solo intenté ayudarle al equipo y creo que lo logré, pero en lo personal no soy un jugador que se caracterice por lo personal sino más bien me gusta ayudar a los compañeros y que ellos me ayuden a mí", eludió los halagos el mediocampista.

El de este jueves fue el primer juego de los tecleños en un torneo internacional desde el 2015, algo que según Mayén le pasó factura al equipo.

"Fue el primer partido internacional que hemos jugado en dos años y medio y entramos un poco tensos y ya en el segundo tiempo entró Baires e hizo la diferencia, la verdad. Tenemos un plantel corto pero hay jugadores que están en la banca que pueden cambiar un partido como lo hicieron mis compañeros", analizó.

Santa Tecla tendrá una leve ventaja de cara al juego de vuelta, el cual se disputará en el CenturyLink Field, el próximo jueves, pero a pesar de ella Mayén cree que su equipo no debe salir a defenderse.

"Va a ser un partido muy disputado. Tenemos que salir a defendernos y con las opciones que tengamos salir a buscar el partido. No es solo jugar defensivamente porque tenemos la calidad para atacar al equipo", aseguró.