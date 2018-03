Gerson Mayén: “Espero regresar al Santa Tecla en un futuro”

El Santa Tecla empató 2-2 con FAS en la jornada 1 del Apertura 2017 y el juego sirvió como despedida del volante Gerson Mayén, quien en los próximos días viajará a México para unirse al Cafetaleros de Tapachula, de la segunda división.

El volante, también jugador de selección nacional, jugó hoy, pero llegó desde el banco en el segundo tiempo y admitió que deja el campo del estadio Las Delicias con sentimientos encontrados.

"Me dijeron que me voy el lunes, pero estoy esperand el boleto. Me voy agradecido con esta institución (Santa Tecla) porque me dio mucho a mí y mi familia. Espero volver en un futuro", manifestó el mediocampista.

"Espero que me vaya bien en México, ir paso a paso, y abrir puertas para otros compañeros salvadoreños", agregó.