Gerson Mayén: "El fútbol salvadoreño ha tenido un bajón, se nota"

El Santa Tecla ha disputado por ahora dos finales en el balompié salvadoreño y las dos las ha ganado, pero eso no genara exceso de confianza en el volante Gerson Mayén, quien quiere seguir haciendo historia con los colineros.

Mayén tiene claro el buen momento que vive el rival de turno, Alianza, equipo al que le ganaron en la final del certamen anterior. Asegura que esa sed de venganza de los albos puede ser peligrosa.

¿Qué significa estar a las puertas de su tercera final con Santa Tecla?

La verdad es que estoy agradecido, porque he mostrado mi mejor fútbol. Nos toca jugar una tercera final y será un privilegio. Creo que podemos ganar sin menospreciar al rival, porque Alianza tiene esa espinita del torneo pasado.

Llega a esta final como el máximo anotador con Santa Tecla, con 8 goles, ¿lo toma en cuenta o lo deja de lado?

Creo que mis compañeros me han ayudado a eso. Son quienes me dan los pases. Gracias a ellos he anotado. Quería meter más goles, pero tuve una lesión.

Ha marcado goles en jugadas estacionarias, ¿eso puede jugar a favor ante Alianza?

Si no se puede marcar en jugada, hacerlo a pelota quieta es importante. Si no se puede jugar bien, es de ver cómo se puede ganar el partido.

Ustedes han ganado las dos finales que han disputado anteriormente, ¿gerera eso alguna confianza?

Nos da confianza, pero no podemos confiarnos, porque en el fútbol pueden pasar dos cosas: ganar o perder. Si toca ganar, es de festejar. Si no se puede ganar, es de felicitar al rival, porque significa que hizo mejor las cosas.

Mucho se habla de que el Santa Tecla sabe tener el balón, ¿seguiremos viendo eso para la final ante Alianza?

Yo digo que sí, porque es nuestro fuerte; así nos defendemos con el balón y creo que el profesor nos ha dicho eso, que si no jugamos al fútbol hay más posibilidades de que el rival gane. Si tenemos el balón, hay muchas posibilidades de ganar el partido. Será importante, porque el rival juega y hay que respetarlo. Sabemos que es un gran rival, pero es bueno que ellos sepan que tienen a un gran rival de frente.

Ahora no tienen a Sebastián "el Loco" Abreu, ¿incide eso para esta final?

Creo que fue una pieza fundamental en el torneo pasado, pero hemos ganado un torneo sin él (2015) y uno con él (2016). Esperemos hacer el mejor trabajo para coneguir otro título sin "el Loco". Si lo hicimos una vez, se puede hacer dos veces.

Ya lleva varios torneos con el balompé nacional y luces adaptado, ¿te sientes así?

Voy para mi quinto año acá. Creo que me hizo bien venir. Pese a que vine de la MLS, antes no valoraba tanto las cosas, como lo hago ahora. Ahora estoy más agradecido con lo que tengo. El fútbol de acá me ha ayudado a crecer como futbolista. Pero creo que en los últimos años el fútbol de acá ha venido de mayor a menor. Se siente el bajón que la liga ha tenido, tal vez por lo económico, porque eso es fundamental. Cuando vine había equipos más completos que ahora. Ahora son tres o cuatro los equipos buenos. Ese es mi pensar.