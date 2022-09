Gerson Mayén: "El equipo viene de menos a más"

El volante salvadoreño Gerson Mayén habló luego de anotar un doblete para la victoria de su equipo el Águila sobre Chalatenango por 2-0 en el estadio Barraza de San Miguel. El jugador nacional fue claro en decir que el equipo necesitaba ganar los tres puntos luego de la derrota ante Jocoro.

"Fue un partido muy importante para nosotros. Veníamos de una derrota y aquí en casa era importante para nosotros ganar los tres puntos y gracias a Dios pude anotar. Lo más importante es que todos estemos a la altura. El equipo viene de menos a más", comentó.

El cuadro emplumado perdió ante Jocoro un partido que fue ganando por 2-0 y cedió el juego a raíz de los balones detenidos. Mayén dijo que eso lo pudieron contrarrestar ante Chalatenango.

"En realidad en el partido pasado fueron tres balones parados. Hoy no se cuantos tuvo Chalatenango pero creo que mejoramos en ese aspecto. En el partido de la semana anterior no fuimos los peores ni hoy somos los mejores. Hay que seguir mejorando y es más fácil corregir cuando uno gana", mencionó.

Sobre el estado del terreno de juego del estadio Barraza dijo, "hoy creo que no todas las canchas son buenas, hay mucha lluvia. Pero creo que nos tenemos que acoplar al campo de juego y esperemos ir mejorando. No hay que poner excusas".

Este fin de semana se jugará el clásico migueleño y el jugador emplumado sabe lo importante que es que el equipo sume de a tres para las aspiraciones sobre una clasificación a la siguiente fase.

"Partido complicado ya que en pretemporada nos complicó. Hoy estamos jugando por puntos y nosotros sabemos lo que nos jugamos. Queremos clasificar en primer lugar porque este equipo no puede clasificar en cuarto porque las exigencias son grandes", agregó.

Sobre los dos goles que anotó ante el cuadro norteño, Gerson dijo que no tiene presión para anotar ya que tiene compañeros especialistas en eso. "En realidad no porque tengo otros compañeros que pueden anotar. Tuve un compañero que metió 11 goles y llegamos a la final. El objetivo es ese y no importa quien anote"