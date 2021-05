Gerson Mayén : “Si tenemos que hacer triple turno, pues bienvenido sea”

Gerson Mayén concluyó el primer día de entreno con la selección nacional en la era Hugo Pérez. El mediocampista de Águila dijo sentirse satisfecho con el tipo de entrenamiento por el énfasis en la presión y dominio de balón.

“Son muy buenos entrenos, le gusta hacer mucha posesión de balón y mucha presión que es muy importante dentro del fútbol internacional, porque estando aquí en la selección mayor hay más intensidad y eso estamos tratando de aplicar dentro de la cancha y los entrenos”, expresó Mayén.

Por otra parte, el miembro de Águila dijo no tener ningún inconveniente por la modalidad de tres prácticas implementada por el entrenador Hugo Pérez en sus procesos de selección.



“Es de respetar el trabajo de él, si él nos dice que a triple turno, pues como jugador lo tenemos que hacer. Obviamente no estamos acostumbrados, pero siempre hay una primera vez para trabajar así. Si tenemos que mejorar y hacer triple turno, pues bienvenido sea”, exhortó Mayén.

El mediocampista dijo sentirse afortunado por tener otra oportunidad en la selección mayor, ya que destacó las ganas y “hambre” de la nueva generación.

“Primero hay que estar dentro de la lista de 23 y me siento afortunado, porque se me está dando otra oportunidad de estar acá y tengo que demostrar dentro de la cancha y todos los entrenos que estoy a la altura, ya que han venido jugadores muy buenos que tienen hambre, eso también me exige un poco más a mí. Si se me toma en cuenta tengo que hacerlo igual o mejor que la última vez ”, dijo el mediocampista.

Gerson Mayén.

Gerson Mayén estuvo presente en los últimos dos juegos de la absoluta en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, en la victoria de 2-0 ante Granada y el empate de 1-1 ante Montserrat. El mediocampista se mostró seguro de su capacidad y entrega en la cancha.

“Siempre que estoy aquí siempre doy el cien por ciento y voy a pelear por un nuevo puesto, sabiendo que hay un nuevo técnico, capaz no me ha visto entrenar, pero así como entreno, así juego”, aseguró el mediocampista.