Gerson Mayén: "No se está jugando mal, nos falta el gol"

Gerson Mayén trabaja para ponerse al cien por ciento físicamente y aportar su mejor fútbol al Águila. Además de hablar de sus proyecciones, el futbolista analizó la mala racha del cuadro emplumado que suma tres derrotas en fila, pero cree que el equipo tiene condiciones para ajustar las coordenadas y hay confianza en el plantel para revertir la situación.

El mediocampista salvadoreño fue titular el sábado en el partido del Águila contra Jocoro en el Complejo Deportivo Tierra de Fuego. También sumó 45 minutos en el juego ante Limeño.

"Llevamos tres partidos perdidos al hilo pero creo que en los tres hemos sido superior al rival, lastimosamente no nos han salido las cosas, el grupo está tranquilo y lo importante es que tengamos esa confianza que requiere el equipo porque en realidad no se está jugando mal, nos falta el gol y pues mejorar en algunos aspectos", explicó Mayén.

Gerson regresa al fútbol salvadoreño tras su paso por el Cobán Imperial de Guatemala y llega al nido como de las principales cartas que tendrá el medio campo de Águila para el Apertura 2020.

"No hemos tenido al grupo al cien, ayer (sábado) si tuve minutos, entré de titular y jugué 68 minutos y creo que cuando estemos todos va a ser algo muy bonito, hay varios jugadores nuevos y nos tenemos que adaptar al sistema que el profe quiere, le estamos agarrando la idea y conjuntarnos un poco más a los jugadores que hemos venido como mi persona y los que viene trabajando desde hace varios años", reforzó.

Otro aspecto que menciona el mediocampista del cuadro migueleño es su mejoría física y la química como equipos.

"No estoy al cien, pero ya voy con partidos encima y creo que voy a mejorar en la parte física, pero vengo menos pesado que otras veces y en lo que voy a aportar es en pase, ayer di un pase de gol y eso quiere el cuerpo técnico y los jugadores: anotar y ganar", mencionó.

"Podemos mejorar en la parte de conocernos un poco más, pero la verdad vienen a aportar (los brasileños) y son grandes jugadores", recalcó.

El mediocampista del Águila también mencionó que le habría gustado que la selección nacional tuviera actividad en la fecha FIFA y tratará de estar en las mejores condiciones posibles para ser una opción del técnico Carlos de los Cobos.

"Es una lástima porque hay otras selecciones que ya vienen jugando y nosotros para el otro año que viene Copa de Oro, creo que nos tenemos que foguear. No he estado en las últimas convocatorias y tengo que hacer bien las cosas para que se me tome en cuenta una vez más". Esperamos que a principio del otro año haya partidos amistosos", declaró el jugador.