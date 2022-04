Gerson López, portero de FAS: "No encuentro explicación"

FAS dejó ir el triunfo ante el Santa Tecla pero además volvió a mostrar carencias en jugadas a balón parado y un mal rechace de Gerson López el que dejó sin los tres puntos a un equipo que sigue de capa caída y sin encontrar respuestas en su juego.

Y es que hasta el guardameta mencionó que no entienden la situación por la que pasa el equipo, que sigue sin sumar de a tres a pesar de rescatar un punto de visita en el estadio Las Delicias.

"Como grupo hemos hablado (sobre los errores) pero no ha sido suficiente. No es primera vez que no pasa y la verdad no encuentro explicación. Nos desconcentramos de manera infantil", comentó el jugador santaneco.

Comentó que "también fallamos bastante (de cara al gol) pero no es algo a lo que culpar porque todos tenemos derechos a equivocarnos".

A esto se le suma un bajón anímico en el que probablemente entra en juego la situación económica por la que pasa el FAS. El plantel ha confirmado que son casi dos meses ya sin recibir pago, algo que prefieren evitar para no poner este tema como excusa.

Pero afecta. López mencionó sobre la falta de salario que siguen a la espera de solventar lo administrativo. "Ya es público. Tenemos una deuda y ya en seis días son dos meses de nuevo y no quiero tocar ese tema porque no creo que sea factor pero en seis meses se cumplen los dos meses".

FAS suma su segundo partido sin ganar y las molestias en Las Delicias fueron evidentes por la manera en la que, de nuevo, se deja ir un resultado sobre el final. Siguen las horas bajas en el equipo santaneco.