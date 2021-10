Gerson López, portero de FAS: "Me siento feliz porque vengo de una zona donde dicen que no está permitido soñar"

Gerson López, portero del campéon FAS, tuvo mucho protagonismo en el partido amistoso ante Guadalajara de la noche del miércoles en Los Ángeles, Estados Unidos y definió su participación como un "sueño cumplido.

Fue un partido intenso y lleno de intervenciones de los porteros, quienes fueron los responsables de que no se celebrara ningún gol en California.

Después del juego en el Banc of California, Gerson López, reveló detalles de sus inicios y de su vida.

"No soy mucho de publicar mi sentir pero me siento feliz porque vengo de una zona donde dicen que no está permitido soñar. Dios si cumple sueños, solo hay que levantarse día con día con mucha fe porque él es bueno y su tiempo es perfecto.

Hoy cumplí mi sueño, orgullosamente", comentó en su cuenta de Twitter.

El portero salvadoreño Gerson López fue el más destacado del conjunto santaneco, además de Wilma Torres, en la ofensiva.

"Soyapaneco, orgullosamente de Prados, orgullosamente salesiano y de Coca Cola. A seguir soñando despierto, Dios siempre será bueno", recalcó el guardameta.

El portero tigrillo recibió varios comentarios entre ellos el del portero mexicano Joel Almeida, jugador del Firpo. "Y mi hermanito esto es el inicio de una formidable carrera siempre y cuando siga los pies en la tierra como usted bien sabe hacerlo. Te espera un gran futuro, te lo dije aquel día que te conocí en tecla y Dios sin duda te va a dar más experiencias como estas y lo disfrutarás", dijo.

Gerson es originario de Soyapango y empezó a jugar en la liga de plata cuando apenas tenía 17 años, en ese tiempo, defendía los intereses del Apopa, que dirigía Marcos "Clavo" Portillo.