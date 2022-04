Gerson López: “Me voy molesto por la lesión y el resultado”

FAS tuvo una noche para el olvido en el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango. Estuvo arriba en el marcador, le dieron la vuelta, Wilma Torres se hizo expulsar a los cinco minutos de haber ingresado de cambio y Gerson López salió lesionado durante el encuentro en el que cayeron 3-2.

El meta Lopéz salió al 58’ tras lesionarse en una jugada en el área, en su lugar ingresó Jonathan Valle.

“Yo voy por la pelota no sé si el jugador de Chalatenango me jaló el brazo sin querer con el pie pero me barro y en ese momento se me salió el hombro (...) Es primera vez que me pasa esto, en el camerino me lo hicieron llegar el hombro porque se me salió de la posición normal”, comentó el arquero de FAS sobre la jugada.

Gerson demostró su enojo no solo por su golpe, sino por el marcador, “molesto por la lesión y también por el resultado el equipo rival aprovechó esas circunstancias y ganó el juego”

“Molesto porque tal vez sí yo hubiese terminado jugando bien hubiese jugado la fase eliminatoria pero ahí están mis compañeros y estamos pues para ayudarlos”, expresó López sobre el cierre de campeonato y la fase regular.

Cabe resaltar que jugadores de ambos equipos pidieron de inmediato el cambio al ver la gravedad de la lesión del joven arquero de Soyapango, “la salud de uno es importante. Yo le pedí al kinesiólogo que me hiciera llegar el hombre en ese momento pero me dijo que no era recomendable y que podría agravar la lesión”.

“Esperamos sumar los 6 puntos. Se viene Firpo que después de ganar vendrá con todo para intentar meterse a los cuartos de final y después Platense que puede ser rival directo de nosotros en la fase final”, concluyó el meta de FAS sobre las últimas dos jornadas del equipo santaneco.